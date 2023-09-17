Силы обороны отразили атаки врага в районе Клищиевки, продолжается контрнаступление на Мелитопольском направлении – Генштаб

За сутки на фронте произошло 25 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Защитники Украины отразили атаки врага в трех направлениях, в частности, в районе Клищиевки близ Бахмута.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 17 сентября. В то же время Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

Ситуация на фронте и российские обстрелы

РФ нанесла очередной удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БПЛА типа "Shahed-136/131". Украинской ПВО удалось уничтожить 6 крылатых ракет и 6 "шахедов". Всего враг нанес 15 ракетных и 44 авиационных удара, совершил 35 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Горки, Павловка, Поповка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Галагановка, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Коренок, Волфин, Мирополье, Большая Писаревка Сумской области и Ивашки, Казачья Лопань, Нестерное, Каменка Харьковской области.

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На Купянском направлении противник нанес авиационный удар у Надежды Луганской области. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Авиационные удары потерпели районы населенных пунктов Терны, Торское Северск, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Заречное, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили 5 атак противника в районе Клищиевки и Белой Горы Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Нанес авиационные удары недалеко от Андреевки и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, среди которых Орехово-Васильевка, Часов Яр, Ивановское, Дружба, Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Также здесь нанес авиационный удар. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Степное, Орловка, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили почти 10 атак врага в районе Марьинки. Оккупанты ударили из авиации в районе Новомихайловки Донецкой области, где не утихали и артиллерийские и минометные обстрелы противника. Под огнем оккупантов находились такие населенные пункты как Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар вблизи Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Вербового, Роботиного и Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Новоандреевка, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары возле Одрадокаменки и Николаевки Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Нововоронцовка, Качкаровка, Берислав, Львове и Кизомис Херсонской области.

Потери оккупантов в войне за сутки

Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск поражены 2 зенитно-ракетных комплекса, 9 артиллерийских средств, 1 склад боеприпасов и станция РЭБ противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Бойцы ВСУ окончательно освободили Клещиевку Донецкой области. Российских захватчиков из населенного пункта под Бахмутом выгнали воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють".

– ВСУ рассказали, что наступление оккупантов на Купянском направлении фронта замедлилось. Вероятно, российские захватчики перегруппировываются после того, как изрядно получили "по зубам" от ВСУ.

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