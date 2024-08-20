Силы обороны отразили более 60 атак на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск. В течение суток на фронте было зафиксировано 158 боевых столкновений.

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Более трети боевых столкновений приходится на Покровское направление, на этом участке фронта украинское защитники отразили более 60 атак. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 20 августа.

В течение суток россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 78 авиаударов, в том числе сбросил 103 управляемых авиабомбы. Кроме этого, враг произвел 4624 обстрела, из них 141 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1448 дронов-камикадзе.

Под авиационными ударами были районы населенных пунктов Порозок, Хотынь, Обуховка, Липцы, Купянск-Узловой, Копанки, Сергеевка, Курдюмовка, Торецк, Щербиновка, Нелиповка, Дачное, Александрополь, Макаровка, Шахтерское, Пятихатки, Новоданиловка и Ольговка.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, один – по пункту управления, один – по средству ПВО, два – по артиллерийским системам и четыре – по другим важным целям российских оккупантов.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия, в общей сложности произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло четырнадцати. Силы обороны отражали атаки врага в районах Глушковки, Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки, Андреевки и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 11 атак противника в районах Грековки, Новосадового, Макеевки, Невского, Новосергеевки, Новоегоровки и Торского.

На Северском направлении Силами обороны отражены 10 атак неподалеку от Ивано-Дарьевки, Спорного и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские воины свели на нет семь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Ивановского и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении враг атаковал 24 раза. Действовал в районах населенных пунктов Северное, Нью-Йорк, Нелиповка, Железное и, наиболее активно, возле Торецка, где также нанес пять ударов девятью управляемыми авиабомбами.

На Покровском направлении наши защитники отразили 63 атаки. Больше всего – в районах Новогродовки, Михайловки и Воздвиженки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Невельское и Константиновка, где оккупанты 11 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

На Времовском направлении противник предпринял пять попыток захватить наши позиции неподалеку от Водяного и Угледара Донецкой области. Также атаковал со стороны Владимировки и Солодкого.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях оккупанты наступательных действий не проводили.

В Херсонской области, на Приднепровском направлении, отражен один штурм захватчиками украинских позиций.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.

Наши воины продолжают активными действиями истощать боевой потенциал неприятеля, в том числе и во время операции в Курской области России.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1330 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 26 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, одну РСЗО, средство ПВО, 55 БпЛА оперативно-тактического уровня, ракету, 95 автомобилей и 22 единицы специальной техники оккупантов.

Напомним, в районе Липцов Харьковской области россияне впервые за почти два месяца устроили массированный штурм с применением бронетехники. По замыслу врага, бронемашины и танки должны были доставить на "ноль" штурмовую пехоту и отойти.

Ранее сообщалось, что Россия 20 августа совершила комбинированную атаку на Киев, ночью запустив "Шахеды", а утром – крылатую ракету. Однако силы ПВО сбили вражеские цели еще на подступах к городу.

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