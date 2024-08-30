Силы обороны отразили все атаки врага: на фронте произошло 179 боевых столкновений – Генштаб

Проходят девятьсот девятнадцатые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам врага продвинуться в глубину нашей территории. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг активен на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 30 августа 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что всего с начала суток произошло 179 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Российские захватчики нанесли по территории Украины два удара тремя ракетами и 61 авиаудар, сбросив 73 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 573 дрона-камикадзе и произвели более 3180 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений. Силы обороны отражали атаки россиян недалеко от Плетеневки, Липцев и Волчанская. Одна вражеская атака продолжается.

В Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки и Глушковки. Двадцать шесть боев завершено, четыре – еще продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции Сил обороны вблизи Твердохлебового, Новосергеевки, Дружелюбовки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Невского и Новосадового. Украинские защитники отбили 21 атаку, одна – продолжается недалеко от Дружелюбовки.

На Северском направлении наши защитники отразили четыре вражеских наступления в районе Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении велось 12 боев, в частности, у Калиновки, Временного Яра, Ступочек, Ивановского, Андреевки и Предтечиного. Силы обороны остановили все вражеские атаки захватчиков.

На Торецком направлении произошло 15 боеприкосновений. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений вблизи Торецка и Нелиповки. В настоящее время продолжается одна атака противника.

На Покровском направлении, с начала этих суток, шло 55 боев в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка, Михайловка и Селидово. Наши защитники отразили 52 наступательных действия, три - еще продолжаются. Сегодня на этом направлении было обезврежено 318 окупантов, из них 132 - безвозвратно. Также уничтожены танк, боевая машина пехоты, восемь БпЛА и две единицы автотранспорта. К тому же повреждены бронетранспортер, три артиллерийских системы и два автомобиля.

На Кураховском направлении враг 23 раза атаковал вблизи Украинской, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Двадцать два боеприкосновения завершено, одно - до сих пор продолжаются.

На Времевском направлении противник предпринял восемь безрезультатных попыток вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей обороны возле Угледара и Водяного.

На Ореховском направлении враг также не имел успеха во время наступательного действия у Роботиного.

На Приднепровском направлении, дважды атакуя позиции Сил обороны, противник потерпел поражение.

Как сообщал OBOZ.UA:

По информации SW, войска РФ предпринимают две немедленные тактические попытки продвижения на фронте в пределах своей наступательной операции на Покровском направлении: пытаются захватить Мирноград и расширить выступление своих атак на юго-восток.

По словам военного эксперта Sky News, оккупантам осталось около 9 км до Покровска, важного логистического и транспортного узла для украинских сил в Донецкой области. Российский диктатор Владимир Путин знает, что у него есть для захвата города еще 10-12 недель до наступления зимней погоды, и если его план удастся, глава Кремля захочет начать "мирные" переговоры.

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