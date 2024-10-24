Силы обороны получат на вооружение наземный беспилотник "Тарган": что он умеет. Фото

На вооружении украинской армии появятся отечественные наземные беспилотники "Тарган". Этот роботизированный комплекс кодифицировало и разрешило использовать Министерство обороны.

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Пресс-служба МО Украины сообщила 23 октября, что "Тарган" – эта многоцелевая платформа, которая может помочь бойцам перевозить тяжелые грузы и не только. В целом он может выдержать до двух центнеров веса.

"Тарган" имеет небольшие размеры, что позволяет его транспортировать в микроавтобусе или на автомобильном прицепе.

"В зависимости от потребностей способен транспортировать боеприпасы, продукты питания, снаряжение", – заявили в Минобороны.

У наземного беспилотника большие резиновые колеса и электрический двигатель, который позволяет двигаться незаметно на значительное расстояние.

Фонд "Повернись живим" ранее заявлял, что максимальная скорость "Таргана" – 22 километров в час при запасе хода 20 километров.

Как сообщал OBOZ.UA, произведенные во Франции новые дроны-камикадзе прошли успешные испытания. Первые экземпляры будут поставлены "в ближайшие недели", в том числе Силам обороны Украины.

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