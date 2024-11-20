Силы обороны поразили два пункта управления и склад БК оккупантов: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. Карта

За прошедшие сутки на линии фронта произошло почти 140 боевых столкновений. Уже традиционно больше всего российских атак фиксировалось на Покровском и Кураховском направлениях: 38 и 23 боестолкновения соответственно.

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Тем временем авиация, ракетчики и артиллеристы Сил обороны поразили два пункта управления и склад БК оккупантов. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 08:00 20 ноября.

За сутки на передовой произошло 139 боевых столкновений с вражеской армией.

Накануне россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных и 73 авиационных удара, применив пять ракет и сбросив 124 КАБ. Кроме этого, оккупанты задействовали для поражения 1445 дронов-камикадзе и произвели более 4,4 тысячи обстрелов, из них 173 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Водолаги, Беловоды, Новая Казачья, Высокая Яруга, Богуславка, Купянск, Новоосиново, Нескучное, Петропавловка, Лозовая, Райгородок, Ивановка, Заря, Романовка, Северск, Закотное, Стенки, Николаевка, Романовка, Константиновка, Сухая Балка, Старая Николаевка, Александрополь, Ганновка, Великая Новоселка, Сухие Ялы, Темировка, Зеленое Поле, Казацкое, Трифоновка.

Украинские воины также наносили удары по живой силе и технике и вооружениям вражеского войска.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 2 района сосредоточения личного состава, три артиллерийских средства, два средства ПВО, одну радиолокационную станцию, два пункта управления, склад боеприпасов и еще один важный объект захватчиков.

На Харьковском направлении враг пять раз безуспешно пытался вклиниться в оборону наших защитников неподалеку от Волчанска.

На Купянском направлении в сутки произошло одиннадцать атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Лозовой, Петропавловки, Загрызового, Первомайского и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Новоегоровки, Григоровки, Торского и Тернов.

В районе Ступочек произошло одно боестолкновение на Краматорском направлении.

Активно применяя бомбардировочную авиацию на Торецком направлении, враг осуществил восемь атак неподалеку от Торецка, Дружбы и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах Проминя, Лысовки, Петровки, Даченского, Миролюбовки, Новоторецкого, Юрьевки, Пустынки и Пушкино.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 23 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться в районах Новоселидовки, Солнцевки, Берестков, Курахового, Дальнего, Елизаветовки и Антоновки.

На Времьевском направлении противник при поддержке авиации совершил 15 штурмов наших позиций вблизи Константинопольского, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки.

На Ореховском направлении оккупанты один раз без успеха атаковали в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки наши защитники остановили две попытки российских захватчиков продвинуться вперед, оккупанты получили жесткий отпор, понеся потери, отошли.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Сумской областью противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Напомним, за прошедшие сутки боевые потери российских захватчиков составили 1690 человек.

Также украинские воины обезвредили 8 танков, 27 боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, 2 средства ПВО, 91 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты, 100 автомобилей и 2 единицы специальной техники оккупантов.