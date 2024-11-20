Минус 1690 российских оккупантов и почти полсотни артсистем: свежие данные о потерях армии Путина

Украинские воины за сутки 19 ноября отминусовали 1690 российских оккупантов. Также они лишили вражескую армию 281 единицы военной техники и вооружений.

Видео дня

Помимо прочего, россияне накануне потеряли почти 50 артсистем. Обновленные потери российского оккупационного войска были озвучены Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

Вместе с утраченными накануне 1690 военнослужащими к утру 20 ноября общие боевые потери врага в живой силе достигли 725 740 человек.

Активно продолжалась и "демилитаризация" путинской армии.

Накануне враг потерял восемь танков (9390), 27 боевых бронированных машин (19 119), 49 артиллерийских систем (20 681) и два средства ПВО (1001).

Неизменным остается количество уничтоженных российских РСЗО (1252), самолетов (369), вертолетов (329), кораблей/катеров (28) и подводных лодок (1).

Защитники уничтожили также 91 БПЛА оперативно-тактического уровня (19 202), две крылатые ракеты (2756), 100 единиц автомобильной техники и автоцистерн (29 648) и две единицы спецтехники (3674).

Напомним, накануне, 19 ноября Силы обороны нанесли удар по складам БК в российском Карачеве. Местные жители ночью наблюдали зарево от пожара и слышали взрывы и вторичную детонацию.

Впоследствии появилась информация, что во время этого удара Украина впервые применила дальнобойные ATACMS для атаки по России.