Силы обороны поразили нефтебазу и склады боеприпасов армии РФ на юге: эксклюзивные подробности

В ночь на 11 апреля Силы обороны атаковали ряд объектов российской армии на территории страны-агрессора и на временно оккупированных территориях Украины. Под ударом оказались нефтебаза, нефтеперекачивающая станция и склады боеприпасов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Там уточнили, что военные поразили нефтеперекачивающую станцию "Крымская" в Краснодарском крае РФ и нефтебазу "Гвардейская" на территории временно оккупированного Крыма. По состоянию на момент публикации, потери и масштабы нанесенного оккупантам ущерба уточняются.

Также известно о поражении трех складов боеприпасов неподалеку Македоновки и Донецка в Донецкой области и вблизи села Осипенко в Запорожской области. Кроме этого, украинские военные атаковали пункты управления беспилотниками вблизи Коновалова в Запорожье и Голой Пристани в Херсонской области.

Под удары попали и места сосредоточения живой силы противника, в частности вблизи населенных пунктов Степное, что в Днепропетровской области, а также Степногорское, Приазовское и Рыбное в Запорожской области.

По информации источников OBOZ.UA в СБУ, нефтеперекачивающую станцию "Крымская" атаковали дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с СБС.

В результате удара на территории объекта возник пожар, а инфраструктура получила повреждения. Нефтеперекачивающая станция "Крымская" входит в систему магистральных нефтепроводов "Тихорецк – Новороссийск-2". Россияне используют ее для накопления и перевалки горючего, в том числе для нужд оккупационного войска.

"Станция обеспечивает перевалку и накопление горючего, в частности для военных нужд врага – включая базу тактической авиации "Крымск" и базу черноморского флота рф в г. Новороссийск", – сообщил информированный источник.

Напомним, в стране-агрессоре России нефтеперерабатывающий завод NORSI, четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", приостановил свою деятельность. Работа предприятия была приостановлена еще 5 апреля как минимум до конца текущего месяца после атаки, которую НПЗ подвергся от украинских дронов.

