Силы обороны поразили пять пунктов управления противника: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Украинские военные не прекращают наносить врагу ощутимые потери в живой силе и технике. За прошедшие сутки Силы обороны поразили пять российских пунктов управления.

Видео дня

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 08.00 24 февраля 2025 года. В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 96 боестолкновений.

Вчера враг совершил три ракетных удара по позициям украинских подразделений и населенных пунктов, используя четыре ракеты, а также нанес 52 авиаудара, сбросив 106 управляемых авиабомб. Кроме того, противник осуществил более 5 тыс. обстрелов, в том числе 145 из реактивных систем залпового огня, а для поражения привлек 3250 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять пунктов управления и один пункт управления БПЛА врага.

На Харьковском направлении россияне дважды пытались прорвать оборонительные рубежи наших подразделений по направлению к Волчанску и Западному.

На Купянском направлении враг совершил четыре атаки. Наши защитники успешно отразили штурмы в районах Петропавловки, Загрызового и по направлению к Богуславке.

На Лиманском направлении враг совершил 15 атак, пытаясь прорвать нашу оборону вблизи Торского, Новоегоровки, Новолюбовки, Ямполевки, Кузьмино, а также в направлениях Нового, Новоплатоновки, Шийкивки, Зеленой Долины и Чернещины.

На Северском направлении Силы обороны отбили два наступления захватчиков в районах Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения вблизи Часового Яра и в направлении Александро-Шультиного.

На Торецком направлении противник совершил девять атак в районе Торецка и Крымского.

На Покровском направлении ВСУ отразили 22 штурма в сторону населенных пунктов Проминь, Котлино, Андреевка, Богдановка, Улаклы, Новосергеевка, Молодецкое, Леонтовичи, Покровск, Миролюбовка и Водяное Второе.

На Новопавловском направлении враг атаковал 11 раз в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

На Ореховском направлении противник совершил один штурм на позиции Сил обороны в районе Степного.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за минувшие сутки активных действий враг не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях не выявлены признаки формирования наступательных группировок противника.

Наши бойцы продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 22 авиаудара, сбросив 45 управляемых авиационных бомб, совершил 374 обстрела, из которых семь – из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники отбили 19 штурмовых попыток захватчиков.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали и ранили 868 230 оккупантов. Из них около 1050 захватчиков было уничтожено за прошедшие сутки. Также Силы обороны отминусовали еще 389 единиц военной техники и вооружения россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам главнокомандующего Александра Сырского, наши военные в течение 2024 года поразили на территории страны-террористки 377 важных объектов. Речь идет о нефтеперерабатывающих заводах, воинских частях, арсеналах с вооружением, цехах предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!