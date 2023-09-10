Силы обороны преуспевают в районах Клещиевки и Роботиного, вытесняют противника и закрепляются – Генштаб

За сутки на фронте в Украине произошло 25 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Защитники Украины добились частичного успеха в районах Клещиевки Донецкой области и Роботиного Запорожской, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Видео дня

Наши бойцы продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 10 сентября. В то же время отмечается, что украинские воины отразили наступление врага на четырех направлениях: Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Россия нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed-136/131" по Киевщине. Защитники украинского неба уничтожили 26 из 33 вражеских "шахедов". Всего враг нанес 5 ракетных и 81 авиационный удар, совершил 27 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили более 100 частных жилых домов и другая гражданская инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Константиновки Сумской области и Веселого, Огурцового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенным пунктов, в частности, Гремяч Черниговской области; Шалыгино, Бояро-Лежачи, Искрисковщина Сумской области и Караическое, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Синьковки, Кисловки, Котляровки Харьковской области, Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Синьковка, Кучеровка, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.

На Лиманском направлении авиационным ударам подверглись Новоегоровка, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Белогоровка Луганской области и Сиверск, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно сдерживают противника в районах Орехово-Васильевки, Клещиевки, Курдюмовки Донецкой области. В то же время авиационные удары получили Хромово, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенным пунктов, среди которых Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши воины отразили 11 атак врага в районе Марьинки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Ильинка, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Старомайорского Донецкой области. Под огнем артиллерии и минометов оказались около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Новомайорское, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отразили атаку врага в районе Роботиного Запорожской области. В то же время авиационным ударам подверглись Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Малая Токмачка, Роботино Запорожской области.

В Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Бургунки Херсонской области, островов Первомайский и Змеиный. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Берислав, Томарино, Антоновка, Херсон, Велетенское Херсонской области.

Потери России за сутки

За сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 8 артиллерийским средствам противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Авдеевской городской военной администрации сообщили, что воины Сил обороны Украины провели блестящую операцию к югу от Авдеевки. В итоге защитники заняли часть поселка Опытное, сейчас там продолжаются боевые действия.

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским защитникам удается освобождать от агрессора территории страны и самое главное – людей. По словам главы государства, он гордится каждым из воинов, дающих отпор оккупантам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!