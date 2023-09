'Нам удается освобождать нашу землю': Зеленский показал украинских героев, противостоящих оккупантам. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским защитникам удается освобождать от агрессора территории страны и, самое главное, – людей. По словам главы государства, он гордится каждым из воинов, которые дают отпор оккупантам.

Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале Зеленского 8 сентября. В частности, президент обнародовал новую серию фото с фронта (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Наши воины – абсолютные молодцы, и я горжусь ими, каждым и каждой, кто сейчас на позициях, кто отбивает российские штурмы и уничтожает российских террористов. Нам удается освобождать от оккупантов нашу землю и людей, и это самое главное", – заявил он.

Отметим, накануне Зеленский ответил западным критикам, заявив, что контрнаступление ВСУ движется быстрее, чем новые санкции против РФ. Чтобы освобождение украинских территорий происходило быстрее, Украине необходимо больше мощного дальнобойного оружия, подчеркнул он.

Фото: Photo: Valentyn Kuzan, the 148th separate artillery brigade, the 110th separate mechanized brigade named after Brigadier General Marko Bezruchko, the 56th separate motorized infantry brigade of Mariupol, the 53rd separate mechanized brigade named after Prince Volodymyr Monomakh, the 46th separate airmobile brigade, the 31st separate mechanized brigade, the 12th separate army aviation brigade named after Brigadier General Viktor Pavlenko.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В интервью CNN Зеленский заявил, что смерть главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина доказывает невозможность сотрудничества с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент Украины подчеркнул, что нельзя договариваться с лжецом.

– В рамках ялтинского форума Зеленский отметил, что последний аргумент Путина – ядерные угрозы. Страна-агрессор может перемещать свое ядерное оружие с целью давления на Запад.

