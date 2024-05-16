Силы обороны при поддержке FPV-дронов накрыли оккупантов в окрестностях Липцев на Харьковщине. Видео

В сети показали, как бойцы Сил обороны Украины берут в плен военных оккупационной армии России на севере Харьковщины. Украинские воины штурмовали захваченный россиянами дом и взяли пленных.

Соответствующее видео опубликовали на аккаунте под названием "Teoyaomiquu" в социальной сети Х в среду, 15 мая. Страницу, как утверждается, ведет ветеран войны в Украине в 2014-2015 годах.

На кадрах видно, как группа военных Вооруженных сил Украины штурмует дом, где прятались оккупанты. При поддержке FPV-дронов захватчиков удалось выбить и взять их в плен. На видео видно как минимум четверых пленных российских военных.

Автор утверждает, что это видео передали ему бойцы одного из подразделений Сил обороны Украины, которые захотели остаться анонимными. По его словам, кадры были сняты на северных окраинах населенного пункта Липцы на Харьковщине.

В то же время украинский журналист Юрий Бутусов на своем канале в Telegram также опубликовал это видео и отметил, что оно было сделано в селе Глубокое (расположено севернее Липцов). По информации Бутусова, спецоперацию провели воины 92-й отдельной штурмовой бригады, а в плен к ним попали российские спецназовцы.

"Тончайшая и рискованная работа, браво нашим титанам! Пехота 92-й бригады в очередной раз в контактном бою показывает свое тактическое превосходство над любыми российскими воинскими частями", – написал журналист.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе Волчанска на севере Харьковской области пограничники с помощью БПЛА уничтожили два танка врага. С помощью этой техники оккупанты обстреливали окрестности города.