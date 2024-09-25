Силы обороны принимают меры по недопущению прорыва фронта: в Генштабе назвали самые горячие направления

В течение текущих суток количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта в Украине уже достигло 88. Оккупационные войска РФ продолжают активно использовать авиацию и артиллерию, в том числе управляемые авиабомбы (КАБ), для атак на позиции украинских защитников, особенно на Покровском и Кураховском направлениях.

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В то же время Силы обороны Украины держат оборонные рубежи, принимая все необходимые меры для недопущения прорыва. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 среды, 25 сентября 2024 года.

Российские войска продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области. Под вражеским огнем оказались населенные пункты, такие как Мазеповка, Любимовка, Гремячка, Каменская Слобода, Поповка, Стукаловка и Волковка. Кроме того, российская авиация нанесла удары по селам Ободы, Искровщина, Гравское и Реки, сбросив десять управляемых авиабомб.

По имеющейся информации в настоящее время, враг нанес десять авиаударов по территории Курской области, применив 20 КАБ.

На Харьковском направлении произошло три боевых столкновения. Украинские войска успешно отбили атаку россиян в районе Волчанска, а два боя вблизи Тихого продолжаются.

На Купянском направлении украинские военные остановили три штурмовых действия захватчиков вблизи Лозовой и Кругляковки, а в районе Синьковки идет ожесточенный бой.

Лиманское направление также остается горячей точкой. Враги атакуют вблизи Грековки, Новосадового и Белогоровки. С начала суток здесь произошло семь боестолкновений, три из которых продолжаются.

На Северском направлении оккупанты активно применяют авиацию. Подвергся ударам КАБами Северск, также Федоровка оказалась под ударами неуправляемых авиационных ракет.

На Краматорском направлении продолжаются бои в районах Григорьевки, Временного Яра и Клещиевки, где оккупанты пытаются вытеснить украинские войска.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации шесть раз атаковал позиции ВСУ, сейчас бои продолжаются вблизи Щербиновки и Нелиповки.

Особенно тяжелые сражения происходят на Покровском направлении. Здесь в районах Новоторецкая, Лисовки, Новогродовки, Селидово и Константиновки происходят активные боевые действия. Враг предпринял 33 попытки штурма украинских позиций.

На Кураховском направлении наши защитники отразили 11 штурмов, в том числе в районах Цукуриного, Горняка и Георгиевки.

На Времевском направлении украинские военные отразили четыре штурмовых действия противника возле Угледара и Водяного, четыре атаки продолжаются.

На Ореховском направлении украинские силы отразили три атаки захватчиков, также активно использующих авиацию для обстрелов населенных пунктов Новоандреевка и Каменское.

На Приднепровском направлении оккупанты нанесли авиационные удары по Херсону и Бургунце, применив авиабомбы и неуправляемые ракеты.

Командование Вооруженных Сил Украины принимает все необходимые меры для сдерживания наступления противника и удержания оборонных позиций по всем направлениям.

Ранее в Нацгвардии показали, как дали отпор врагу на Северском направлении. Сначала воины обездвижили танки и БМП. А затем приступили к ликвидации поврежденной техники и вражеской пехоты.

Также сообщалось, что украинские разведчики, которых называют "охотниками за российскими кораблями", уже уничтожили или повредили около двух десятков российских судов с помощью морских дронов Magura V5. Первым из них был поражен разведывательный корабль "Иван Хурс".

Как сообщал OBOZ.UA, воины подразделения "Фурия" бригады "Гарт" удачно отработали дронами по позициям и укрытиям захватчиков на севере Харьковщины.