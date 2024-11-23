УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Силы обороны продолжают бить врага и приближать победу: на фронте произошло 187 боевых столкновений – Генштаб

Ольга Липич
War
3 минуты
66
Силы обороны продолжают бить врага и приближать победу: на фронте произошло 187 боевых столкновений – Генштаб

На поле боя в Украине в течение пятницы, 22 ноября, произошло 187 боевых столкновений между воинами Сил обороны и захватчиками из России. Защитники Украины прилагают усилия, чтобы не допустить продвижения россиян на передовой.

Видео дня

Самая сложная ситуация остается на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке с фронта по состоянию на 22:00, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.

В Харьковском направлении россияне трижды безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. По Липцам и Охримовке враг бил управляемыми авиабомбами.

Силы обороны продолжают бить врага и приближать победу: на фронте произошло 187 боевых столкновений – Генштаб

На Купянском направлении шесть раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Зеленого Гая, Глушковки и Загрызового. К настоящему времени длится два боестолкновения.

Силы обороны продолжают бить врага и приближать победу: на фронте произошло 187 боевых столкновений – Генштаб

На Лиманском направлении ВСУ отразили 18 вражеских атак вблизи Торского, Грековки, Тернов, Новоегоровки и Макеевки. По состоянию на 22:00 продолжалось еще одно боестолкновение. Враг нанес авиационные удары в районах Ивановки, Дроновки, Кривой Луки и Белогоровки.

Силы обороны продолжают бить врага и приближать победу: на фронте произошло 187 боевых столкновений – Генштаб

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары КАБам в районах Закотного и Северского.

На Краматорском направлении завершились неудачей четыре попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ступочек и в районе Часова Яра.

Силы обороны продолжают бить врага и приближать победу: на фронте произошло 187 боевых столкновений – Генштаб

На Торецком направлении враг пытается продвинуться в районе Торецка. ВСУ отразили семь атак россиян.

Силы обороны продолжают бить врага и приближать победу: на фронте произошло 187 боевых столкновений – Генштаб

На Покровском направлении россияне совершили 40 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра, Пустынки, Григоровки, Даченского, Петровки и Пушкиного.

По предварительным подсчетам, на этом направлении за день было ликвидировано 130 оккупантов, еще 160 – ранены. Также уничтожены два танка, одна БМП, восемь единиц автомобильной техники, миномет, две баги. Также четыре танка, один миномет и один квадроцикл повреждены.

Силы обороны продолжают бить врага и приближать победу: на фронте произошло 187 боевых столкновений – Генштаб

На Кураховском направлении произошло 35 боевых столкновений, россияне пытались продвинуться в районах Берестков, Солнцевки, Дальнего, Новодмитровки, Курахово, Екатериновки, Романовки и Антоновки. Тринадцать боев продолжаются до сих пор.

Силы обороны продолжают бить врага и приближать победу: на фронте произошло 187 боевых столкновений – Генштаб

На Времивском направлении украинскими воинами отражены 15 атак вражеских атак в районах населенных пунктов Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки.

На Ореховском направлении ВСУ отразили одну атаку противника в направлении Каменского. По Малой Токмачке враг нанес авиаудар КАБами.

Силы обороны продолжают бить врага и приближать победу: на фронте произошло 187 боевых столкновений – Генштаб

На Приднепровском направлении четыре вражеских штурма потерпели неудачу. Враг бил НАРами по Казацкому.

На Курщине украинские бойцы держат оборону, отражая восемь атак врагов; Всего за сегодняшний день противник предпринял 28 попыток атаковать наши подразделения.

Как сообщал OBOZ.UA, военные КНДР все еще проходят обучение в Курской области России. Его они должны завершить до конца ноября, но этот срок уже несколько раз переносили. Привлечение солдат из КНДР к боевым действиям против ВСУ откладывается из-за низкого уровня их подготовки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!