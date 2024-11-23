Силы обороны продолжают бить врага и приближать победу: на фронте произошло 187 боевых столкновений – Генштаб

На поле боя в Украине в течение пятницы, 22 ноября, произошло 187 боевых столкновений между воинами Сил обороны и захватчиками из России. Защитники Украины прилагают усилия, чтобы не допустить продвижения россиян на передовой.

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Самая сложная ситуация остается на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке с фронта по состоянию на 22:00, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.

В Харьковском направлении россияне трижды безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. По Липцам и Охримовке враг бил управляемыми авиабомбами.

На Купянском направлении шесть раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Зеленого Гая, Глушковки и Загрызового. К настоящему времени длится два боестолкновения.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 18 вражеских атак вблизи Торского, Грековки, Тернов, Новоегоровки и Макеевки. По состоянию на 22:00 продолжалось еще одно боестолкновение. Враг нанес авиационные удары в районах Ивановки, Дроновки, Кривой Луки и Белогоровки.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары КАБам в районах Закотного и Северского.

На Краматорском направлении завершились неудачей четыре попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ступочек и в районе Часова Яра.

На Торецком направлении враг пытается продвинуться в районе Торецка. ВСУ отразили семь атак россиян.

На Покровском направлении россияне совершили 40 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра, Пустынки, Григоровки, Даченского, Петровки и Пушкиного.

По предварительным подсчетам, на этом направлении за день было ликвидировано 130 оккупантов, еще 160 – ранены. Также уничтожены два танка, одна БМП, восемь единиц автомобильной техники, миномет, две баги. Также четыре танка, один миномет и один квадроцикл повреждены.

На Кураховском направлении произошло 35 боевых столкновений, россияне пытались продвинуться в районах Берестков, Солнцевки, Дальнего, Новодмитровки, Курахово, Екатериновки, Романовки и Антоновки. Тринадцать боев продолжаются до сих пор.

На Времивском направлении украинскими воинами отражены 15 атак вражеских атак в районах населенных пунктов Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки.

На Ореховском направлении ВСУ отразили одну атаку противника в направлении Каменского. По Малой Токмачке враг нанес авиаудар КАБами.

На Приднепровском направлении четыре вражеских штурма потерпели неудачу. Враг бил НАРами по Казацкому.

На Курщине украинские бойцы держат оборону, отражая восемь атак врагов; Всего за сегодняшний день противник предпринял 28 попыток атаковать наши подразделения.

Как сообщал OBOZ.UA, военные КНДР все еще проходят обучение в Курской области России. Его они должны завершить до конца ноября, но этот срок уже несколько раз переносили. Привлечение солдат из КНДР к боевым действиям против ВСУ откладывается из-за низкого уровня их подготовки.

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