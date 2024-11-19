Силы обороны продолжают удерживать позиции и истощать врага: на фронте произошло 130 боевых столкновений – Генштаб

На поле боя в Украине в течение вторника, 19 ноября, по состоянию на 22.00 произошло 130 боевых столкновений воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Защитники Украины продолжают истощать врага, который наиболее активно пытается наступать на Покровском и Кураховском направлениях.

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Об этом говорится в сводке с фронта, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Как отмечается, Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления.

На Харьковском направлении около Волчанска россияне пять раз штурмовали позиции украинских подразделений. Враг сбрасывал авиабомбы в районах Нескучного, Высокой Яруги и Новой Казачьей.

На Купянском направлении враг 11 раз атаковал наши укрепления вблизи Кондрашовки, Лозовой, Петропавловки, Загрызового, Первомайского и Кругляковки.

На Лиманском направлении кафиры 14 раз штурмовали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Григоровка, Торское и Терны.

На Северском направлении противник сбросил девять авиабомб на Северск и еще четыре на Закотном, наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении одно боестолкновение произошло вблизи Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты восемь раз штурмовали в районах Торецка, Дружбы и Щербиновки. Противник успеха не имел. Продолжается одно боестолкновение в Торецке.

На Покровском направлении враг совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность оккупантов сохраняется в районах Луча, Лисовки, Петровки, Даченского, Миролюбовки, Новоторецкого, Юрьевки, Пустынки и Пушкиного. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

Армия РФ на этом направлении потеряла за сутки 328 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены танк, три БТР, восемь единиц автомобильной техники, также поврежден один танк, пушка, две единицы автомобильной техники и одна САУ.

На Кураховском направлении произошло 22 атаки в районах Новоселидовки, Солнцевки, Берестков, Курахового, Дальнего, Елизаветовки и Антоновки, в настоящее время ведутся один бой близ Солнцевки.

На Времивском направлении агрессор 15 раз штурмовал передний край нашей обороны вблизи Константинопольского, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении враг пытался продвинуться вперед к Новоандреевке.

На Приднепровском направлении отражены две вражеские атаки, противник успеха не имел.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области. Украинские защитники отбили более 20 попыток оккупантов выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории РФ. Посредством этого вооружения Силы обороны атаковали состав БК в городе Карачев Брянской области.