Силы обороны продолжают уничтожать российских оккупантов сотнями: на фронте произошло 99 боевых столкновений – Генштаб

На поле боя в Украине в течение пятницы, 16 августа, произошло 99 боевых столкновений воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где за день зафиксировано 37 боев и ликвидировано по меньшей мере 138 военных РФ.

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Об этом говорится в сводке с передовой по состоянию на 22:00, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Там подчеркнули, что Силы обороны продолжают стойко сдерживать российских оккупантов.

На Харьковском направлении оккупанты совершили девять атак около Липцев и Волчанска. ВСУ отразили семь штурмовых действий, еще два боестолкновения продолжается. По предварительной информации, потери врага составили 87 оккупантов убитыми и ранеными.

Кроме того, уничтожены танк, одна ББМ, четыре автомобиля и пять единиц спецтехники, а также значительно повреждены шесть артсистем, боевая бронированная машина, три единицы специальной техники и четыре автомобиля.

На Купянском направлении произошло 10 атак противника в районах Глушковки, Андреевки и Кругляковки, три из них продолжаются. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз – безуспешно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Макеевка, Торское и Невское.

На Северском направлении украинские воины отразили семь штурмовых действий врага в районах Верхнекаменного, Переездного и Спорного.

На Краматорском направлении произошло три боевых столкновения. Активность оккупанты проявляли в районе Часова Яра и Григоровки. Все попытки противника потеснить наших воинов оказались тщетными.

На Торецком направлении враг 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону – захватчики атаковали вблизи населенных пунктов Дилиевка, Северное, Торецк, Железное, Нелиповка и Нью-Йорк. 10 штурмов отбиты, одна атака продолжается.

На Покровском направлении в районах Пантелеймоновки, Водяного, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Гродовки, Новогродовки, Новожеланного, Птичьего и Зеленого поля шли жесткие бои – отражены 28 наступательных и штурмовых действий врага. Еще девять боестолкновений продолжаются.

Потери врага, по предварительным подсчетам, составляют 138 ликвидированных и 212 раненых оккупантов. Уничтожены две артиллерийские системы, шесть БПЛА, два мотоцикла, две автомобильной единицы и две единицы специальной техники. Кроме того, БМП, шесть автомобилей, РСЗО БМ-21 "Град" и шесть вражеских артсистем были значительно повреждены.

На Кураховском направлении произошло 10 безуспешных для оккупантов боевых столкновений. Захватчики сохраняют наибольшую активность возле Красногоровки и Константиновки.

На Времивском направлении произошло одно боестолкновение в направлении Константиновки.

На Ореховском направлении наши войска отразили одну атаку противника в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении подразделения наших войск успешно отразили три штурма противника на наши позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 16 августа провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Он проинформировал американского коллегу об изменениях в оперативно-стратегической обстановке на фронте.

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