Силы обороны продвинулись на Таврическом направлении: обезврежены пять рот оккупантов и 46 единиц техники

За прошедшие сутки Силы обороны Украины продвинулись на Таврическом направлении. Благодаря профессиональным действиям защитников враг потерял убитыми и ранеными более пяти рот.

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Кроме того, уничтожены и повреждены 46 единиц военной техники противника. Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В частности, в металлолом на украинской земле превратились 13 танков, 7 единиц БМП, БТР, БПЛА Supercam, БПЛА Shahed-136, 4 гаубицы 2С19 "Мста-С", гаубица 2А65 "Мста-Б", зенитный ракетный комплекс "Бук", 2 противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", РЛС "Зоопарк", тяжелая огнеметная система "Солнцепек", уточнил Тарнавский.

В целом, по его словам, Силы обороны за сутки выполнили 1487 огневых задач и уничтожили 5 мест хранения боеприпасов врага.

Напомним: в американском Институте изучения войны отметили, что 19 июня Силы обороны Украины вели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех направлениях и снова добились успехов. В то же время страна-агрессор Россия перебрасывает часть войск на восточный фронт.

В общей сложности за последнюю неделю ВСУ на Таврическом (Запорожском) направлении продвинулись до семи километров. Они освободили 113 кв. км территории, в частности восемь населенных пунктов на западе Донбасса и западе Запорожья.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что военные Сил обороны Украины понемногу продвигаются вперед на юге, однако каждый шаг дается защитникам очень сложно. Враг просто так не оставит свои позиции – российские оккупанты сопротивляются.

– министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность в том, что наши Вооруженные силы в течение года освободят Крым от российской оккупации. Следующий свой день рождения он намерен отмечать именно на полуострове.

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