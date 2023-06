ВСУ добились успехов в контрнаступательных операциях, Россия осуществляет переброску войск – ISW

Силы обороны Украины 19 июня вели контрнаступательные операции как минимум на трех направлениях и вновь добились успехов. Тем временем страна-агрессор Россия перебрасывает часть войск на восточный фронт.

Видео дня

Ход боев проанализировали в американском Институте войны (Institute for the Study of War, ISW). Они ссылаются на украинские и российские источники.

Так, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в целом за последнюю неделю ВСУ на Таврическом (Запорожском) направлении продвинулись до семи километров. Они освободили 113 кв. км территории, в том числе восемь населенных пунктов на западе Донетчины и западе Запорожья.

При этом об успехах украинской армии заговорили российские блогеры. Они указали, что 19 июня ВСУ продолжали атаки к северо-западу, северо-востоку и юго-западу от Бахмута, а еще продвинулись в районе Краснополивки (12 км к северо-востоку от Бахмута).

Также россияне утверждали, что Силы обороны Украины атаковали оккупантов южнее Большой Новоселки на западе Донецкой области.

Кадры с геолокацией, опубликованные 19 июня, подтверждают, что ВСУ освободили Пятихатки – примерно в 25 км к юго-западу от Орехова на западе Запорожской области. Оттуда оккупанты убегали, бросая технику и оружие, ведь украинские бойцы устроили врагу ад.

Еще российские блогеры сообщали о боях к югу и юго-западу от Орехова в течение дня 19 июня.

Вместе с тем командование оккупационными войсками РФ провело передислокацию некоторых подразделений.

По данным Министерства обороны Великобритании, вероятно, страна-агрессор перебросила значительные части так называемой днепровской группировки войск с левобережья Херсонской области на Запорожское и Бахмутское направления.

"Для реагирования на украинские контрнаступательные действия за последние 10 дней", – пояснили причину в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины завоевали новые территориальные успехи на Донетчине и пополнили обменный фонд. Бойцы 225-го ОБТрО продвинулись севернее Орехово-Василtвки и взяли высоту 224.0 под свой контроль, а также захватили в плен оккупантов.

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр отметила, что Россия бросила все силы, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. В то же время заверила, что операция по освобождению Украины от агрессора продолжается, военные двигаются так, как требуют нанесения задачи, и наибольший удар еще впереди.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!