Силы обороны провели тактические контратаки на Харьковщине, враг ведет наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная – ISW

Украинские войска 7 и 8 июня провели тактические контратаки к северо-востоку от Харькова в Волчанске, в то время как российские войска продолжали наступательные операции в этом районе, но подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 7 июня, что украинская первая линия обороны остановила российское наступление на Харьковском направлении, и некоторые российские подразделения были оттянуты с линии фронта.

Спикер Группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что украинские силы контролируют большую часть Волчанская, подтверждая, что ВСУ недавно проводили тактические контратаки в черте города.

Российские силы, вероятно, захватили Глубокое (к северу от Липцев) на фоне продолжения боев в этом районе 8 июня. Геолокационные кадры, опубликованные 7 июня, показывают, что российские войска продвинулись в южный Глубокий и, вероятно, захватили это поселение.

Российские войска недавно продвинулись юго-восточнее Купянска и продолжили наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры, опубликованные 7 июня, свидетельствуют об ограниченном продвижении российских войск к северо-востоку от Степной Новоселовки.

7 и 8 июня российские войска продолжали наступательные действия на Северском направлении в районах Белогоровки, Золотаровки, Выемки и Раздолевки. Они также недавно продвинулись в пределах восточного Временного Яра и продолжили наступательные операции в этом районе.

Также аналитики сообщают, что российские войска продвинулись северо-западнее Авдеевки, усиливая наступательные операции по состоянию на 8 июня. Российские блоггеры утверждали, что войска продвинулись в центр Новоалександровки и контролируют до половины населенного пункта, а также продвинулись поблизости и в пределах Сокола. Тем не менее, ISW не нашел подтверждения этих российских заявлений.

Оккупанты недавно продвинулись к юго-западу от Донецка, продолжая наступательные операции к западу и юго-западу от города. Российские войска вели наступательные действия западнее Донецка в районах Георгиевки и Красногоровки, а также юго-западнее Донецка в районах Парасковеевки и Константиновки.

8 июня российские источники заявляли о продвижении войск вблизи Роботино, однако ISW не имеет визуальных доказательств, подтверждающих эти заявления.

Оккупанты продолжали безуспешно атаковать ограниченный тактический плацдарм Украины на левом берегу Херсонской области в районе Крынок.

Как сообщал OBOZ.UA, возможность ВСУ наносить удары западным вооружениям по военным объектам страны-агрессора России в приграничных районах Харьковской области заставила оккупационные войска перебросить авиационную технику с двух аэродромов Белгородщины подальше от линии фронта. Несмотря на это, противник по-прежнему имеет возможность наносить удары по Харькову.

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