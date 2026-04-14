Силы обороны ракетами SCALP ударили по месту хранения ударных БПЛА врага в Донецке. Видео

13 апреля и в ночь на 14 апреля Силы обороны нанесли результативные удары по ряду важных объектов врага в Донецкой области и в Запорожье. В частности, ракетами SCALP поражено место хранения ударных беспилотников военных РФ.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Кроме того, поражены склады боеприпасов противника.

Успешная операция украинских защитников

Украинские военные нанесли удары по объектам хранения ударных беспилотников в районе аэропорта "Донецк" на временно оккупированной территории Донецкой области.

"Удар нанесен подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с применением крылатых ракет SCALP и управляемых авиационных бомб GBU-39", – говорится в сообщении.

Кроме того, ударные беспилотники поразили склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Азовское Запорожской области, а также Урзуф и Куликовское в Донецкой области.

Сейчас информация о потерях врага и масштабах нанесенного ущерба пока уточняется.

"Силы обороны Украины продолжат принимать меры для снижения наступательного потенциала российских оккупантов и прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", – отметили в Генштабе.

Что известно о ракете SCALP

SCALP EG – это авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля", предназначенная для поражения важных стационарных объектов, которые имеют мощную защиту системами ПВО.

Она способна эффективно действовать при любых погодных условиях и в любое время суток, а также обладает высокой устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы противника.

Дальность пуска ракеты превышает 250 км в экспортной версии и может достигать до 560 км в вариантах для Франции и Великобритании.

Длина SCALP превышает 5 метров, диаметр корпуса составляет 63 см, масса – около 1300 кг, из которых 450 кг приходится на боевую часть. Такая мощность позволяет наносить значительные разрушения, в частности образовывать воронки глубиной до 30 метров.

Дополняется...