Россия ударила баллистикой и запустила десятки дронов: сбито девять БПЛА, пострадали три области

Силы обороны в ночь на 8 апреля сбили над Украиной девять ударных дронов и обезвредили несколько десятков имитационных БПЛА. В то же время агрессор нанес ракетный удар баллистикой.

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Из-за вражеского нападения пострадали Харьковщина, Днепропетровщина и Донетчина. Атака продолжалась с 19:00 инувших суток, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

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Как сообщал OBOZ.UA, в ночь 6 апреля страна-агрессор Россия атаковала Украину 23 ракетами и 109 дронами разных типов: защитники неба сбили 13 ракет, в том числе баллистическую, и 40 ударных БПЛА. В результате комбинированного воздушного нападения пострадали Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Хмельнитчина, Черкасщина и Николаевщина. За 7 апреля в Воздушных силах ВСУ не сообщали о сбитии российских дронов.

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