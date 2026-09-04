В августе силы обороны сбили восемь баллистических ракет "Искандер": какова ситуация с остальными целями

В августе 2026 года Силы обороны Украины уничтожили и обезвредили более 4 тыс. воздушных целей противника. Среди них было лишь 8 баллистических ракет, тогда как основную часть уничтоженных целей составляли ударные и разведывательные беспилотники.

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В частности, российские войска потеряли несколько тысяч дронов. Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВС Украины.

РФ потеряла тысячи дронов и десятки ракет

"В течение августа 2026 года Силами обороны уничтожено более 4600 воздушных целей, кроме того, обезврежено более 50 000 БПЛА тактического уровня", – говорится в сообщении

Среди уничтоженных объектов:

– 25 крылатых ракет Х-101;

– 8 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

– 8 крылатых ракет "Калибр";

– 21 управляемая авиационная ракета Х-59/69;

– 4 крылатые ракеты "Искандер-К";

– 5 противокорабельных ракет "Оникс";

– 101 S8000 "Бандероль";

– 1876 ударных БПЛА типа Shahed-131/136;

– 1460 ударных БПЛА типа Shahed-238;

– 1031 разведывательный БПЛА;

– 820 БПЛА "Lancet".

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Авиация ВСУ активно работала в течение августа

В течение августа авиация Воздушных сил ВСУ выполнила более 1900 боевых вылетов. Подавляющая часть из них, а именно более 1400, была связана с истребительным прикрытием, в частности защитой воздушного пространства и прикрытием украинских войск от воздушных угроз.

Еще около 300 вылетов были осуществлены для огневого поражения противника и непосредственной авиационной поддержки украинских подразделений.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в течение последних дней российские оккупанты запустили более 1,5 тысячи беспилотников для атак по Украине, около 800 из них были реактивными. При этом Киев остается одним из главных направлений атак.

Как писал OBOZ.UA, Игнат также заявил, что Россия увеличила количество реактивных "Шахедов" для ударов по Украине, которые сложно перехватить нашим силам ПВО. В рамках одной атаки они могут составлять до двух третей всех дронов, летящих на украинские города и села.

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