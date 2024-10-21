Силы обороны сдерживают наступление российских оккупантов: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. В настоящее время наиболее активные боевые действия проходят на Покровском и Кураховском направлениях.

Видео дня

Число боевых столкновений уже возросло до 67. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 16:00 понедельника, 21 октября.

Под обстрелами вражеской артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня оказались общины Бояро-Лежачих, Краснополье, Басовки, Мезеновки, Новенького и Мирополья в Сумской области, а также Михальчина Слобода и Полесье Черниговской области.

Кроме того, российские войска совершили авиаудары по районам Хотини, Басовки, Речек, Белополья и Краснополья в Сумской области.

На Харьковском направлении противник дважды атаковал украинские позиции вблизи Волчанска и Липцев.

На Купянском направлении российские захватчики также совершили две атаки в районах Лозовой и Вишневого, одно из боеприкосновений еще продолжается.

На Лиманском направлении произошло семь атак врага на позиции украинских войск, которые произошли вблизи Грековки, Новомихайловки, Петропавловки и Тернов. Шесть боев завершились, еще один – продолжается. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

Оккупанты пытаются найти слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского и Переездного на Северском направлении, где произошло два неудачных штурма.

На Краматорском направлении российская авиация нанесла удары по Пазено, Майскому и Временному Яру.

На Торецком направлении агрессор пытался вклиниться в оборону возле Торецка, где также были зафиксированы удары по городу.

На Покровском направлении российские войска предприняли 27 попыток вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Селидового и Михайловки. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 18 атак противника, девять боеприкосновений – еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеские силы атаковали 15 раз в сторону населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Максимилиановка, Георгиевка, Дальнее, Екатериновка и Антоновка. Семь попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбито.

На Времивском направлении отмечено восемь атак со стороны противника вблизи Богоявленки, Новоукраинки и Золотого, при этом три боя все еще продолжаются.

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили один штурм позиций Сил обороны у Малой Токмачки. Ситуация в других направлениях остается без существенных изменений.

Операция в Курской области продолжается, а российская авиация и дальше наносит удары по российским городам и селам. С начала суток было зафиксировано 22 авиаудара, во время которых использовано 32 КАБ по собственной территории.

Как сообщал OBOZ.UA, в утренней сводке Генштаба по поводу потерь РФ за сутки 20 октября говорилось, что украинские Силы обороны отменяли у врага одну систему ПВО. В общей сложности было обезврежено 209 единиц вооружения и техники и около 1710 военнослужащих ВС РФ.