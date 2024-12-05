Силы обороны Украины продолжают героически сдерживать врага: на фронте произошло 170 боевых столкновений – Генштаб

На поле боя в Украине в течение четверга, 5 декабря, произошло 170 боевых столкновений воинов Сил обороны с российскими захватчиками. Больше всего атак враг совершил на Покровском и Кураховском направлениях, ВСУ отражают штурмы армии РФ и наносят ей потери.

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Об этом говорится в сводке с фронта по состоянию на 22:00, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Силы обороны сдерживают продвижение оккупантов.

На Харьковском направлении украинские военные отбили одну вражескую атаку неподалеку от Тихого. Кроме того, оккупанты нанесли авиаудар в районе Круглого.

На Купянском направлении враг пять раз пытался продвинуться недалеко от Новой Кругляковки, Лозовой и Синьковки. Все атаки противника уже отражены.

На Лиманском направлении армия РФ атаковала 15 раз в районах Грековки, Твердохлебового, Ямполевки, Тернов, Заречного, Торского, Дружелюбовки, Белогоровки и в Серебрянском лесу. Одна атака продолжается.

На Краматорском направлении оккупационные войска проявляли активность вблизи Часова Яра, Ступочек и Предтечиного.

На Торецком направлении продолжается одно боестолкновение около Торецка, пять вражеских штурмов наши защитники остановили в районах Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении враг 37 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Новотроицкое, Шевченко, Новопустынка. 36 наступательных действий противника остановлены, одна атака продолжается до сих пор.

По предварительной информации, ВСУ обезвредили более 450 оккупантов, 217 из них были ликвидированы. Уничтожена одна боевая машина пехоты, четыре единицы автомобильной и две единицы мототехники врага, обезврежен один окопный РЭБ, также повреждена единица автомобильной техники и одна пушка.

На Кураховском направлении враг атаковал наши позиции вблизи Берестков, Старых Тернов, Зари, Солнцевки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Ганновки, Романовки и Успеновки. Украинские воины отразили все 47 атак противника.

На Времивском направлении отбиты 35 атак вблизи Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов, Макаровки и Новодаровки – к этому времени все столкновения завершены.

На Ореховском направлении нашими защитниками отражена атака противника в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции трижды. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Северском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий не предпринимал.

В Курской области известно о 15 боестолкновениях и более 450 обстрелах населенных пунктов и позициях наших подразделений.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Сил обороны Украины вытеснили подразделения российских войск из села Новый Комар в Донецкой области. Враг понес большие потери.