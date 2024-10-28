Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск: на фронте произошло 134 боевых столкновения – Генштаб

Проходит девятьсот семьдесят восьмые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Наши защитники продолжают сдерживать давление окупантов. Враг сосредоточивает основные наступательные усилия на Покровском и Кураховском направлениях, также активно атаковал на Купянском, Лиманском и Времивском направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 28 октября 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 134 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Государство-террорист нанесло 70 авиа-ударов, сбросив при этом 119 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 685 дронов-камикадзе и совершили около 3800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

В Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. При этом потери оккупантов, по имеющейся информации в настоящее время, составили 92 человека убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина, четыре автомобиля, 18 БпЛА и три единицы специальной техники; также наши защитники повредили артиллерийскую систему, пять автомобилей и четыре единицы специальной техники окупантов.

На Купянском направлении враг атаковал наши позиции тринадцать раз. Вблизи населенных пунктов Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Первомайского и Лозового подразделения Сил обороны отразили все атаки противника.

На Лиманском направлении в сутки российские войска 15 раз атаковали украинских защитников в районах Грековки, Заречного, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении украинские воины отразили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении наши войска отразили одну атаку противника.

На Покровском направлении, в течение этих суток, агрессор 31 раз атаковал наши позиции. В районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидового и Вишневого наши защитники отразили все штурмовые действия оккупационных войск. пункт управления БпЛА и автомобиль, также были повреждены танк, три миномета и боевая бронированная машина.

На Кураховском направлении было жарче. Захватчики к этому времени суток предприняли 48 попыток продвинуться вперед. В основном бои продолжаются у Звездного, Максимильяновки, Новодмитровки, Екатериновки и Антоновки.

На Времевском направлении сегодня агрессор, при поддержке авиации, 12 раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Богоявленки и Новоукраинки.

В Приднепровском направлении враг предпринял две безрезультатные попытки штурма позиций украинских подразделений.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Авиация противника сегодня нанесла по Курщине 28 авиационных ударов с применением 39 КАБов.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошлую неделю российская армия потеряла в Украине более 10,5 тыс. своих солдат. Силы обороны также уничтожили 1732 единиц военной техники и вооружений врага.

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