Наибольшее количество боевых столкновений на фронте этих суток зафиксирована на Времивском и Курском направлениях. Силы обороны Украины продолжают успешно сдерживать наступление российских оккупантов и наносят им урон.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 21 декабря. В настоящее время общее количество боестолкновений достигло 110.

Российские террористы продолжают наносить удары по украинским городам и селам ракетами, авиацией и артиллерией. Украинские защитники принимают все необходимые меры, чтобы не допустить продвижения врага вглубь территории Украины.

В эти сутки от огня вражеской артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня пострадали общины населенных пунктов Леоновка и Гай в Черниговской области, а также Порозок и Бачевск в Сумской области.

На Харьковском направлении враг один раз атаковал позиции наших подразделений вблизи Казачьей Лопани, где сейчас идет бой.

На Купянском направлении российские оккупанты атаковали Силы обороны в районе Петропавловки, но были отбиты.

На Лиманском направлении за день оккупанты совершили 12 атак на позиции украинских войск вблизи Зеленой Рощи, Грековки, Тернов и Ивановки. Девять боевых столкновений до сих пор продолжаются. Враг нанес авиаудары по Ивановке и Ямполевке КАБами, а также ударил по населенному пункту Надежда неуправляемыми ракетами. Украинские защитники стойко держат оборону и наносят оккупантам потери.

На Северском направлении войска противника продолжают искать слабые места в обороне вблизи Верхнекаменского и Белогоровки. С начала суток здесь произошло два безуспешных штурма. Враг сбросил пять управляемых авиабомб на Северск.

На Краматорском направлении авиация оккупантов нанесла удары КАБами по Марковому, Константиновке и Часовому Яру. Украинские защитники отбили две атаки врага в направлении Ступочек.

На Торецком направлении агрессор четырежды пытался прорвать нашу оборону вблизи Торецка и Дружбы. Враг активно использует авиацию, нанеся удары КАБами по Романовке и Екатериновке.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 15 попыток вытеснить украинских военных с позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасиловки. Силы обороны сдерживают атаки, отразив семь попыток продвижения врага. Еще восемь боестолкновений продолжаются. Александрополь, Покровск, Лисовка, Сухой Яр, Удачное и Зверевое потерпели удары российских авиабомб.

На Кураховском направлении враг совершил девять атак вблизи Старых Тернов, Курахово и Дачного. Семь из этих попыток продвинуться были отражены.

На Времевском направлении произошло 26 атак вражеских войск вблизи Успеновки, Янтарного, Новоселки, Благодатного и в направлении Разлива и Отрадного. Наиболее интенсивные бои шли в районе Константинопольского, где произошло 14 боестолкновений, три из которых продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты шесть раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Новоандреевки и Пятихаток. Одно из боестолкновений продолжается.

В Курской области украинские защитники отбивают 19 атак противника. Всего враг совершил 32 штурма позиций украинских войск.

На остальных направлениях – без особых изменений.

Ранее командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш рассказал, что российские оккупанты используют на фронте мощные наркотические средства. Их бросают в штурмы, даже когда у них тяжелые ранения, и они погибают десятками и сотнями. Их наступления иногда напоминают сцены из зомби-апокалипсиса. Благодаря ужасному отношению к своему личному составу, армия страны-агрессора РФ несет огромные потери.

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