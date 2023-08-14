Силы обороны Украины уменьшили наступательный потенциал армии РФ на востоке – Минобороны

Украинские защитники не допустили продвижения врага на двух направлениях – Купянском и Лиманском, а также ощутимо снизили наступательный потенциал оккупантов на востоке. Сейчас там российские войска снизили количество обстрелов.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram. Она отметила, что, несмотря на это, враг не отступает от своих планов.

По словам Маляр, оккупанты на востоке перегруппировываются и пытаются восстановить утраченные возможности. Там продолжаются тяжелые бои.

"Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях сложная. Враг постоянно атакует. Наши войска отбивают атаки. На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои. Враг пытается остановить продвижение наших войск и восстановить утраченное положение в районах западнее Клищиевки, западнее Андреевки, Курдюмовки", - отметили. заместитель министра обороны.

За прошедшую неделю освобожденная территория на Бахмутском направлении увеличена на 3 кв.км и в общей сложности освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 40 кв.км.

На Авдеевском, Марьинском направлениях противник пытается наступать с целью установления полного контроля над населенным пунктом Марьинка и оцепления населенного пункта Авдеевка.

"Наши защитники не дают врагу реализовать планы, но это очень непросто. Продолжаются горячие бои. Ситуация там напряженная и сложная. Кроме того, враг постоянно предпринимает безрезультатные попытки восстановить утраченное положение в Старомайорском районе", - сообщила Анна Маляр.

На юге Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского Донецкой области наши военные имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

В ходе наступательных действий Силы обороны на таврическом направлении продолжают увольнение Урожайного.

Как сообщал OBOZREVATE:

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте ВСУ успешно отбили атаки россиян на шести направлениях. Произошло 24 боевых столкновения Сил обороны с русскими оккупационными войсками. Наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

За прошедшие сутки на фронте защитники Украины ликвидировали по меньшей мере 530 наемников и 91 единицу техники с вооружением оккупационных российских войск. В частности, в небе были обезврежены девять вражеских воздушных целей.

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