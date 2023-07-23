Силы обороны уничтожили склад оккупантов вместе с живой силой: Сырский показал видео

Силы обороны Украины на одном из направлений уничтожили российский склад вместе с личным составом. Украинские бойцы дождались, пока военные вражеской армии окажутся на месте, после чего нанесли мощный удар.

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Соответствующее видео опубликовал в Telegram командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, отличную работу проделали бойцы 54-й ОМБр (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Ворон летает, а Буря – стреляет", – прокомментировал видео генерал.

Напомним: защитники Украины из 3-й отдельной танковой Железной бригады ВСУ продемонстрировали сокрушительные удары по врагу. Воины применили дроны и артиллерию, в результате чего был уничтожен контрольно-наблюдательный пункт (КСП) оккупантов.

На опубликованных кадрах видно, как дрон защитников приносит гранату на позиции российских "мобиков" в лесу.

А самоходные гаубицы "Гвоздика" ВСУ нанесли удар по КСП противника, поразив скопление личного состава армии РФ.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что авиация Сил обороны накануне нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружений и техники РФ. Также уничтожены десятки артиллерийских установок противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– моряки ВМС ВСУ уничтожили очередной российский состав вместе с десятком оккупантов. Также была "демилитаризована" вражеская техника;

– 22 июля Силы обороны применили авиацию и ракетно-артиллерийские подразделения для поражения сектора сосредоточения вражеских позиций в Скадовском районе Херсонской области. Армия противника потеряла 24 бойца, еще многие из них получили ранения.