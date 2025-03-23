Силы обороны успешно контратакуют в Торецке: в ОСГВ 'Хортица' рассказали о ситуации. Карта

Украинские воины контратакуют в Торецке. Захватить город, об "освобождении" которого в российском минобороны заявили еще почти два месяца назад, оккупантам Силы обороны не позволили.

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Сегодня украинские силы действуют на Торецком направлении "достаточно эффективно". Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Он подтвердил сообщение об успешных контратаках Сил обороны в Торецке.

"Да, все, что вы сказали, соответствует действительности. Россияне просто устали пытаться взять город, несмотря на то, что официально, согласно заявлению их Минобороны, его уже почти 2 месяца как взяли. На самом деле им не удается и не удастся, скорее всего, установить контроль, поэтому они пытаются уже обходить город со сторон", – ответил Трегубов на вопросы ведущих относительно информации об успешных украинских контратаках в Торецке.

По словам Трегубова, на Торецком направлении украинские войска действуют "достаточно эффективно".

Не сложилось у россиян, подчеркнул спикер ОСГВ "Хортица", и с захватом Часова Яра. После многомесячных попыток взять населенный пункт штурмами в лоб россияне перешли к попыткам обходить его с севера.

"Но там их и уничтожают уже в поле, потому что эффективно действует, в том числе, и 24 бригада, там эффективно действуют украинские защитники. Россияне активно применяют там, в том числе, и бронетехнику. Это одно из таких направлений, где они ее начали применять в достаточно больших количествах, но она там и уничтожается в больших количествах", – добавил Трегубов.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что Воздушные силы поразили укрытие и личный состав российских войск в Торецке. В результате эффектной операции были уничтожены десантно-штурмовые группы и операторы БПЛА вражеского войска.

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