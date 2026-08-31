Силы обороны зачистили 2 кв. км леса под Купянском и продолжают продвигаться на запад: в ISW оценили значение операции. Карта

Украинские военные очистили от оккупантов 2 кв. км леса к северу от Купянска. Они продолжают продвигаться на запад от Двуречной.

Видео дня

Операции предшествовало подавление украинскими силами активности российских БПЛА в этом районе. В Институте изучения войны (ISW) рассказали о текущей ситуации на Купянском направлении и проанализировали значение операции.

Силы обороны продвинулись в Харьковской области

Аналитики констатировали, что украинские военные добиваются успехов в Харьковской области. Как сообщили в 2-м корпусе Национальной гвардии Украины "Хартия", Силы обороны зачистили 2 кв. км лесистой местности к юго-западу от Западного, сейчас они продолжают продвижение к западу от Дворечной.

Главные истории дня

"2-й корпус "Хартия" опубликовал видео с геолокацией, на котором видно как минимум 15–20 украинских военнослужащих, бегущих в лесистую местность. Вероятно, украинские войска провели пехотную атаку масштабом до взвода. На видео видно, что украинские войска свободно действовали в открытом поле, что свидетельствует о том, что они, вероятно, заранее успешно подавили российские беспилотники в этом районе, поэтому российские войска не смогли отразить наступление", – говорится в материале ISW.

На ресурсах "Хартии" указано, что операцию провели бойцы 23-го отдельного штурмового полка Р.У.Г.

"За последнее время бойцы зачистили ещё 2 кв. км леса, вытесняя противника из укреплённых опорных пунктов. Кадры объективного контроля с дронов и наголовных камер Р.У.Г. фиксируют результат работы штурмовых групп: попытки врага закрепиться или контратаковать жестко пресечены, позиции зачищены, трофеи и документы противника собраны. Бойцы не останавливаются и продвигаются вглубь леса, не оставляя своих на поле боя", – рассказали защитники.

Это был очередной этап более широкой операции, в рамках которой ранее защитники уже взяли под контроль 7,5 кв. км лесных массивов к юго-западу от Двуречной и установили контроль над северной частью Западного.

Операции предшествовала тщательная подготовка. Как отметили в ISW, украинские войска нанесли удары по скоплениям российских живых сил, беспилотным наземным транспортным средствам, радарам, системам радиоэлектронной борьбы, антеннам связи и ударным беспилотникам типа "Молния" на Купянском направлении.

"Ранее ISW отмечала, что как украинские, так и российские войска пытаются возобновить тактические маневры на поле боя с 2025 года. Недавние контратаки Украины, в частности на Купянском направлении, и подавление российской обороны, основанной на беспилотниках, вероятно, являются частью таких усилий", – говорится в материале ISW.

Как писал OBOZ.UA, по оценкам ISW, Россия не способна справиться с топливным кризисом после украинских ударов. Поэтому последствия развязанной Кремлем войны в РФ все глубже ощущаются на всех уровнях.

Также аналитики разоблачили, как Герасимов лжет об успехах РФ в войне против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!