Силы ПВО сбили 10 из 11 вражеских 'шахедов' – Воздушные силы

Вечером в среду, 19 апреля, силы противовоздушной обороны Украины в очередной раз отбили атаку войск страны-агрессора России. Украинские защитники сбили 10 из 11 вражеских "шахедов".

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Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Бойцы защищают воздушное пространство нашей страны в круглосуточном режиме (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Уничтожено 10 "шахедов". Несмотря на любые сложности, Воздушные Силы ВС Украины продолжают защищать воздушное пространство нашего государства 24/7", – сказано в сообщении.

В ВС ВСУ отметили, что этой ночью противник снова атакует ударными дронами и управляемыми авиабомбами.

"Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" уничтожены 10 из 11 "Shahed-136/131", – проинформировали воины.

Также они обратились к украинскому народу с просьбой не использовать символику Воздушных Сил или неуместные шутки для хайпа, создание мемов с летающими тарелками и прочее.

"Мы продолжаем сражаться за наше небо и землю, и обязательно победим оккупанта! Всем подразделениям Воздушных Сил спасибо за боевую работу! Вместе – к победе!" – заявили защитники.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Днепра вечером 19 апреля слышали звуки взрывов. Это произошло во время воздушной тревоги.

В ночь на 19 апреля ВС РФ атаковали Одесскую область дронами-камикадзе иранского производства. Большинство Shahed-136 (10 из 12) уничтожили наши защитники, однако были и попадания по объекту гражданской инфраструктуры.

Также OBOZREVATEL писал, что в последнее время атаки России по Украине с использованием БПЛА участились. Shahed 136 оккупанты запускали и вечером 18 апреля, 6 дронов были сбиты.

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