В Днепре прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги: подробности

Жители Днепра около 21:00 среды, 19 апреля, услышали звуки взрывов. Это произошло во время воздушной тревоги.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. По предварительной информации, опубликованной руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком в Telegram, в Днепре работала противовоздушная оборона. Были ли прилеты, уточнений пока что нет.

Кроме того, Ермак в 21:05 предупредил украинцев об угрозе. "Тревоги не игнорируем", – написал он.

Мониторинговые паблики сообщали, что российские оккупационные войска вечером в среду выпустили дроны-камикадзе. Сирены прозвучали на юго-востоке Украины. По данным, которые не подтверждены официально, вражеские БПЛА традиционно полетели "роем", чтобы нашей противовоздушной обороне было сложнее с ними справиться.

Около 21:30 в днепровских интернет-пабликах написали, что в пригороде был пожар. Не исключено, что это последствия сбития вражеской воздушной цели.

Напомним: публиковать детальную информацию о взрывах или украинской ПВО нельзя, так как это может помочь российским оккупантам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 19 апреля ВС РФ атаковали Одесскую область дронами-камикадзе иранского производства. Большинство Shahed 136 (10 из 12) уничтожили наши защитники, однако были и попадания по объекту гражданской инфраструктуры.

– В последнее время атаки России по Украине с использованием БПЛА участились. Shahed 136 оккупанты запускали и вечером 18 апреля, 6 дронов были сбиты.

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