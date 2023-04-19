В Днепре прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги: подробности
Жители Днепра около 21:00 среды, 19 апреля, услышали звуки взрывов. Это произошло во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. По предварительной информации, опубликованной руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком в Telegram, в Днепре работала противовоздушная оборона. Были ли прилеты, уточнений пока что нет.
Кроме того, Ермак в 21:05 предупредил украинцев об угрозе. "Тревоги не игнорируем", – написал он.
Мониторинговые паблики сообщали, что российские оккупационные войска вечером в среду выпустили дроны-камикадзе. Сирены прозвучали на юго-востоке Украины. По данным, которые не подтверждены официально, вражеские БПЛА традиционно полетели "роем", чтобы нашей противовоздушной обороне было сложнее с ними справиться.
Около 21:30 в днепровских интернет-пабликах написали, что в пригороде был пожар. Не исключено, что это последствия сбития вражеской воздушной цели.
Напомним: публиковать детальную информацию о взрывах или украинской ПВО нельзя, так как это может помочь российским оккупантам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В ночь на 19 апреля ВС РФ атаковали Одесскую область дронами-камикадзе иранского производства. Большинство Shahed 136 (10 из 12) уничтожили наши защитники, однако были и попадания по объекту гражданской инфраструктуры.
– В последнее время атаки России по Украине с использованием БПЛА участились. Shahed 136 оккупанты запускали и вечером 18 апреля, 6 дронов были сбиты.
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