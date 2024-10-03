Силы ПВО сбили полтора десятка дронов, которыми РФ пыталась атаковать Киев

Россия ночью 3 октября пыталась атаковать Киев "Шахедами": вражеские дроны заходили на город группами с разных направлений и высот. Защитники неба отразили эту атаку, уничтожив около 15 целей, ударов не допущено.

Видео дня

Воздушная тревога в столице длилась более пяти с половиной часов. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, первые группы "Шахедов" враг запустил еще до полуночи, но в течение ночи к ним постоянно добавлялись новые и новые БПЛА. Однако ни один из российских дронов своей цели не достиг.

"Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и поразили в воздушном пространстве вокруг и над Киевом примерно полтора десятка ударных беспилотников! (Тип и количество применяемого врагом вооружения укажут в отчетах Воздушные силы)", – отметил глава КГВА.

В столице обломки дрона упали в Деснянском районе с минимальными последствиями: обошлось обошлось без разрушений и пожара, информация о пострадавших тоже не поступала.

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущую дроновую российскую атаку на Киев защитники неба отразили в ночь на 30 сентября. Тогда в Оболонском районе столицы возле одного из жилых домов обнаружили обломки вражеского БПЛА, однако обошлось без разрушений и пострадавших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!