Силы ПВО уничтожили все дроны, которыми враг пытался атаковать Киев

Утром 16 октября российские оккупационные войска пытались нанести удар по Киеву ударными БПЛА. Воздушная тревога в столице продолжалась более двух часов, и все приближавшиеся к Киеву вражеские дроны были успешно обезврежены.

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Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко. Информация о разрушении или пострадавших пока не поступала, а данные продолжают обновляться.

После однодневной паузы оккупанты возобновили атаки ударными беспилотниками на украинские города, впервые почти за 50 дней.

В Киевской области еще продолжаются боевые действия ПВО по уничтожению российских дронов, и возможны дальнейшие атаки на столицу. Жителей и гостей города просят тщательно следить за сигналами воздушной тревоги и пользоваться укрытиями в случае опасности.

"По состоянию на эту минуту в Киевской области еще фиксируются российские дроны, ведется боевая работа ПВО по их уничтожению. Но не исключено, что вражеские беспилотники могут направить вектор движения на Киев и в столице будет объявлена воздушная тревога. Поэтому прошу киевлян и гостей города прислушиваться к сигналам оповещения и в случае опасности пользоваться защитными сооружениями", – отметил начальник КМВА.

Всего на 07:00 утра в Украине был сбит 51 вражеский беспилотник во время воздушных боев в таких областях: Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 октября российские войска ударили по одному из промышленных объектов в Тернопольской области. Там разгорелся масштабный пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба ночью 15 августа уничтожили над Украиной 12 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/36. В то же время, агрессор ударил баллистикой по Николаеву, а крылатыми ракетами атаковал Сумщину и Черниговщину.

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