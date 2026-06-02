Силы ПВО в мае уничтожили более 57 тыс. воздушных целей врага: подробная статистика

В этом году в мае подразделения противовоздушной обороны Сил обороны уничтожили более 57 тысяч российских воздушных целей. Среди них ракеты различных типов, ударные и разведывательные беспилотники.

О результатах боевой работы за месяц сообщили в Воздушных силах ВСУ. Военные обнародовали подробную статистику уничтоженных и подавленных российских целей.

Основную часть уничтоженных воздушных целей составляли беспилотники. В частности, силы ПВО ликвидировали 5053 ударные дроны типа Shahed, 1316 разведывательных беспилотников и 50 894 БПЛА других типов.

Среди других уничтоженных целей:

2 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";

50 крылатых ракет Х-101;

10 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

11 крылатых ракет "Калибр";

14 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

24 крылатые ракеты "Искандер-К".

Кроме работы противовоздушной обороны, в мае активно действовала авиация Воздушных сил. За месяц она выполнила 1089 вылетов.

"Более 700 – на истребительное авиационное прикрытие, около 230 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск", – уточнили в Воздушных силах.

Напомним, в течение мая 2026 года в Украине произошло 7 008 боевых столкновений, то есть интенсивность вражеских штурмов выросла. В среднем фиксировалось более 300 боестолкновений в сутки, наибольшее количество боев – 317 – произошло 26 мая.

Также OBOZ.UA сообщал, в мае 2026 года Силы обороны Украины смогли восстановить контроль над большей площадью территорий, чем российские войска смогли оккупировать за тот же период. Это первый такой месяц с 2023 года, который демонстрирует отрицательный баланс для армии РФ по показателям продвижения на фронте.

