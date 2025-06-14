'Системная русификация': оккупанты вывезли 50 детей с Луганщины в Калмыкию под видом оздоровления – ЦПД

Российская оккупационная власть продолжает системно вывозить украинских детей с временно оккупированных территорий. На этот раз под предлогом оздоровления в Калмыкию отправили 50 детей из Антрацитовского района Луганской области.

Видео дня

Формально – на отдых в лагерь "Лесная сказка", а фактически - на очередную волну идеологической обработки и принудительной русификации. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Оккупационные власти продолжают массово вывозить в РФ украинских детей с временно оккупированных территорий. На этот раз "на оздоровление" в Калмыкию отправили пятьдесят детей из Антрацитовского района Луганской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что под ширмой мастер-классов и спортивных соревнований в лагере детям навязывают "правильную" историю, культивируют лояльность к российскому режиму и воспитывают в духе "русского мира". Такая практика уже давно стала частью стратегии кремля: детские лагеря, подобные "Лесной сказке" и "Красной гвоздике" на ВОТ Запорожской области, превращены в инструмент уничтожения украинской идентичности.

Детей изолируют от родного языка, культуры и семей, ставя под полный контроль государства-агрессора. Это не просто идеологическая кампания, а составляющая преступной политики геноцида против украинского народа, грубо нарушающая нормы международного гуманитарного права.

Сейчас точно известно о 19 546 незаконных депортаций и принудительных перемещений украинских детей - но реальная цифра значительно больше. Только 1307 детей Украине уже удалось вернуть.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский парламент принял резолюцию о возвращении украинских детей, которых Россия депортировала или принудительно переместила. В документе отмечается, что без возвращения похищенных детей не будет настоящего мирного соглашения. В то же время резолюция призывает Евросоюз привлечь виновных к ответственности и ввести санкции против лиц и учреждений, причастных к таким преступлениям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!