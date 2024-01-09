Системный воздушный щит: генерал назвал количество F-16, которое защитит от путинских ракет

Первая партия истребителей F-16, которые могут быть предоставлены Украине в рамках западной военной помощи улучшит ситуацию с противовоздушной обороной нашей страны на тактическом уровне. Вместе с тем "системный воздушный щит" смогут обеспечить 60 таки самолетов.

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Если же Украина будет располагать 120 единицами F-16, это даст "серьезные стратегические перспективы". Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

"Если мы получаем два звена F-16, то есть 24 самолета, то ситуация улучшится, но только на тактическом уровне. Мы сможем сбивать дополнительные ракеты", – пояснил он.

В то же время Маломуж подчеркнул: "Все же такое количество F-16 не сможет гарантировать нам сбитие всех ракет. Чтобы получить системный воздушный щит, нужно порядка 60-70 F-16".

"Если же говорить о серьезных стратегических перспективах, то нам необходимо 120 самолетов. Это обеспечит стопроцентные удары по всем военным объектам России", – заявил генерал. "Это даст возможность сбивать вражеские ракеты, самолеты, ракетоносители на море. Это то, что даст перспективу", – заверил он.

В этом контексте генерал заметил, что истребители F-16 будут применяться, прежде всего, для уничтожения военных объектов страны-агрессора России, расположенных на временно оккупированных территориях. "Союзники ставят условие не бить по территории России", – пояснил Маломуж.

"Таким образом, в том, что касается авиации, решающим фактором является количество самолетов и обученных пилотов", – подытожил он.

Как писал OBOZ.UA, во время новогодних праздников страна-оккупант Россия организовала серию мощных атак на города и села Украины, для которых использовала десятки дронов-камикадзе "Шахед", баллистические и крылатые ракеты. Так, в ночь на 2 января массированной атаке подверглась столица Украины. В Киеве было обезврежено более 60 крылатых ракет и более десяти гиперзвуковых ракет "Кинжал".