Системы ПВО и ракеты к ним: Зеленский уточнил, какую новую помощь ЕС передаст Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что есть важные новости рт Европейской комиссии по выделению помощи для Украины. Речь идет о дополнительных системах ПВО и ракетах.

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Об этом Зеленский сказал в обращении 4 марта. Он отметил, что средства в защиту Европы будут существенными.

"Есть очень важные новости от Европейской комиссии по существенным средствам в защиту Европы. Для нас это, прежде всего, дополнительная ПВО – дополнительные системы, дополнительные ракеты, дополнительная возможность защищать наши города и села, наши позиции. И все это создает хорошую дополнительную основу для работы ради окончания войны", – сказал Зеленский.

Также президент заявил, что Россия не изменила своих требований к Украине. По его словам, в Кремле и дальше будут требовать от Киева отказаться от украинских территорий и сократить армию.

Зеленский подчеркнул, что никто не сможет заставить Украину пойти на российские требования, пока украинцы будут едины и будут стоять крепко.

"Нам известно, что россияне не изменили своих позиций и требований по Украине. Они будут требовать сокращения нашей армии, будут хотеть юридического отказа от наших территорий, а также – существенной политической деформации Украины с ослаблением украинской Конституции. И скажу, что на самом деле пока мы все в Украине будем стоять вместе и крепко, пока мы здесь, ни у кого это не получится – мир будет достойным", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский обсудил со следующим федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом поставки ПВО и поддержку Украины. Во время телефонного разговора лидеры обсудили "координацию позиций" по безопасности Европы.

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