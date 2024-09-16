"Ситуация достаточно напряженная": украинский военный рассказал о российских контратаках на Курщине и успехах Сил обороны

Ситуация на Курском направлении остается напряженной, оккупанты активно ведут штурмовые действия. В то же время на отдельных участках Курской области украинские военные продолжают продвижение, а российские силы несут значительные потери в живой силе и технике.

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Об этом сообщил командир взвода 3-го батальона "Нахтигаль" Василий Галамай в комментарии Радио Свобода. Кроме того, российские войска активно обстреливают гражданские объекты в Курской области.

"На данный момент ситуация сложилась достаточно напряженная – враг активно штурмует, применяя бронетехнику, штурмовые группы, артиллерию, FPV-дроны, управляемые авиабомбы. Однако при этом всем на некоторых других участках фронта наши силы продвигаются и захватывают новые локации. То есть у нас происходит что-то типа того, что в одних местах штурмует враг, а в других украинские вооруженные силы другие участки", – рассказал Галамай.

Пресофицер другого подразделения, участвующего в боевых действиях в Курщине, Алексей Дмитрашковский подтвердил успехи ВСУ на отдельных участках Курской области. В то же время он отметил, что контрнаступление российских сил не было особенно удачным.

"В первый день контрнаступления русских войск было просто "победобесеет" о том, что все, "мы уже почти победили, там уже все бегут, ура, мы победили". На самом деле начавшееся контрнаступление, конечно, они немного неожиданно пошли и не там, где их ожидали, но успех был незначительным. На сегодняшний день ситуация стабилизирована, в некоторых населенных пунктах наши военные имели успех", – отметил Дмитрашковский.

Оба военных отмечают, что российские войска массово обстреливают гражданские объекты в Курской области. По словам командира взвода 3-го батальона "Нахтигаль", несколько дней назад в Судже было три удара КАБ подряд, направленные на жилые дома, а не на промышленные объекты. Это повлекло за собой масштабный пожар среди жилой застройки.

"Мы после того как раз проезжали мимо. Для них безразлично – бить по гражданским объектам в Украине или в России". – рассказывает Галамай.

Дмитрашковский также отмечает, что приходится прилагать немало усилий, чтобы убедить людей, что обстрелы не совершают украинские военные, поскольку ВСУ "не могут сами по себе стрелять".

Напомним, 15 сентября в сети появились первые спутниковые фото Глушковского района Курской области РФ после начала контрнаступления российских войск. На них видно, что оккупанты построили два новых понтонных моста через реку Сейм. На левом берегу реки видны следы мощного пожара.

Ранее начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, что Россия существенно нарастила свои силы для вытеснения ВСУ из Курской области, собрав группировку численностью 40 тыс. человек. Однако, учитывая нерациональность действий оккупантов, им нужны 80-100 тыс.

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