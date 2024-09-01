"Ситуация критическая, но лучше, чем три месяца назад": президент Финляндии оценил ход войны в Украине

Ситуация в полномасштабной войне России против Украины критическая, "но для Украины положение дел выглядит лучше, чем три месяца назад". При этом ограничений ВСУ в ударах по военным объектам в РФ быть не должно, пока это делается с целью самообороны.

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Такие тезисы озвучил лидер Финляндии Александер Стубб 1 сентября в программе "Час с президентом" в прямом эфире Radio Suomi. Журналисты Yle отметили, что "заметная часть" вопросов от граждан касались российского вторжения в Украину.

Стубб сказал, что ему трудно оценить, когда кончится война. Положительным моментом, он назвал то, что начались разговоры о мире.

Финский глава подчеркнул: условиями мира, которые выдвинул президент Украины Владимир Зеленский, является возвращение территорий, гарантии безопасности, привлечение к ответственности военных преступников и восстановление страны.

"Мы продолжим поддерживать Украину так долго, как это будет нужно", – заверил Стубб.

В Хельсинки выбрали сторону, поэтому вопрос посредничества страны в переговорах усложнен.

Когда у Стубба спросили, почему Киев ограничивают в способах использовании западного оружия, президент Финляндии высказал мнение, что запретов быть не должно, пока украинцы делают это для самообороны и в рамках международного права, не атакуя гражданские объекты.

Для Финляндии Российская Федерация является "угрозой безопасности номер один". "Но пока нет причин для беспокойства", – успокоил Стубб граждан своей страны.

По его мнению, российские гибридные операции продолжатся и даже усилятся. К примеру, информационная деятельность агрессора, напряжение на границе и даже саботаж.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее на международной конференции Globsec Forum Александер Стубб заявил, что ограничения на использование Украиной западного оружия абсурдны, ведь Москва ведет незаконную агрессивную войну, нарушая все международные нормы.

– Также Стубб говорил, что лучший способ достичь мира – поставлять Украине оружие.

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