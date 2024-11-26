Ситуация на фронте остается сложной, враг непрерывно атакует позиции ВСУ: за сутки произошло 191 боестолкновение – Генштаб

Около 200 боевых столкновений произошло на линии фронта за последние сутки. Около половины из них – на двух самых сложных направлениях, Кураховском и Покровском.

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Активизировались захватчики также на Купянщине: там оккупационные войска атаковали более 20 раз. О ситуации рассказали в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 08:00 26 ноября.

"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери. В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 191 боестолкновение ", – отметили в Генштабе.

Накануне российские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов, применив семь ракет, а также 65 авиаударов, сбросив 96 КАБ. Кроме этого, произвели более 4450 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 112 – из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения около полутора тысяч дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Степок, Павловка, Яблоновка, Малая Рыбица, Волчанские Хутора, Великий Бурлук, Питомник, Малые Проходы, Красная Заря, Окип, Слатино, Купянск, Кругляковка, Богуславка, Ивановка, Миньковка, Славянск, Гродовка, Дачное, Богатырь, Великая Новоселка, Новый Комар, Ольговка.

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, пять пунктов управления и еще один важный объект противника", – добавили в Генштабе.

На Харьковском направлении российские террористы пять раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Кудеевки и Казачьей Лопани. Активно привлекали для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.

На Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Новомлынска, Колесниковки, Загрызового, Синьковки, Лозовой, Кругляковки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении захватчики 11 раз атаковали позиции наших защитников. Пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Новоегоровки, Ямполевки и Торского.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часова Яра и Ступочек.

За прошедшие сутки на Торецком направлении оккупанты шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка, Дачного и Щербиновки. Один бой продолжается.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Григоровка, Петровка, Дачное, Пушкино и Пустынка.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 46 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Солнцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Дальнего, Курахово, Успеновки, Елизаветовки и Ганновки.

На Времьевском направлении противник совершил 13 штурмов наших позиций в районах Равнополя, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов.

На Ореховском направлении в течение минувших суток враг дважды атаковал позиции наших защитников вблизи Новоандреевки.

Три раза безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", ––добавили в Генштабе.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1480 человек за сутки. Также украинские воины обезвредили 6 танков, 20 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем, 72 БпЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету, 94 автомобиля и 2 единицы специальной техники.