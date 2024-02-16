'Ситуация на поле боя тяжелая, но…': Столтенберг призвал не недооценивать Украину и не переоценивать РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на поле боя в Украине тяжелая, и задержка помощи со стороны США уже негативно отразилась на ней. В то же время он призвал не переоценивать возможности РФ и не недооценивать Украину.

Соответствующее заявление Столтенберг озвучил журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции безопасности, передает "Укринформ". В частности, его спросили, с какими посланиями из Мюнхена может вернуться президент Владимир Зеленский, учитывая стагнацию помощи со стороны Соединенных Штатов и дискуссию по военной поддержке Украины в Европе.

"Наша задача в том, чтобы мы могли продолжать поддерживать Украину, потому что это в наших интересах безопасности. Ситуация тяжелая. Тот факт, что США не приняли соответствующее решение, уже сказался негативно на ситуации на поле боя. Но я продолжаю ожидать, что США примут решение продолжить поддержку Украины", – сказал генсек НАТО.

Столтенберг также подчеркнул, что нельзя переоценивать РФ и недооценивать Украину, напомнив об очередном успехе украинских Сил обороны в Черном море.

"Важно также признать: несмотря на то, что ситуация на поле боя тяжелая, мы не должны переоценивать Россию и недооценивать Украину. На этой неделе украинцы еще раз продемонстрировали свои навыки и компетенцию, когда речь идет о нанесении ударов, когда потопили еще один российский корабль в Черном море", – сказал генсек НАТО.

Он также напомнил, что на 19-м "Рамштайне" от союзников прозвучали новые обязательства по поддержке Украины, в частности передачи истребителей F-16, средств ПВО и миллиона дронов.