'Ситуация очень сложная': оккупанты пытаются усилить штурмовые действия на Волчанском направлении, – военный

На Волчанском направлении (Харьковская область) оккупанты усиливают штурмовые действия. Вражеские войска накапливают личный состав и атакуют украинские позиции и тыл беспилотниками и КАБами.

Об этом сообщил начальник пресс-службы бригады "Форпост" Роман Коссе. Информация прозвучала в телеэфире.

Подразделения оккупантов постоянно концентрируют живую силу, что непосредственно влияет на интенсивность их штурмовых действий. По словам Романа Коссе, россияне пытаются обойти Волчанск с разных сторон. Кроме того, враг усиливает давление на украинские позиции.

Ситуацию осложняют и погодные условия: температура местами опускается до -20 градусов. В таких условиях, как отмечает начальник пресс-службы, особенно трудно пехотным подразделениям.

"Ребятам очень холодно, особенно пехотинцам, которые не имеют возможности обогреваться с помощью костров, буржуек или средств, которые могут выдать их место нахождения. То есть в настоящее время ситуация очень сложная именно из-за погодных условий", – пояснил Коссе.

Напомним, на Южно-Слобожанском направлении бойцы 4-го пограничного отряда подразделения "Стрикс" беспилотных систем Государственной пограничной службы Украины нанесли ощутимые потери боевым ресурсам врага. Украинские защитники уничтожили российский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", повредили другую технику россиян и "задвохсотили" оккупантов.

Также OBOZ.UA сообщал, российская армия предпринимает попытки продвижения в пригороде Волчанска Харьковской области, однако украинские силы заблаговременно реагируют и уничтожают противника еще во время движения. Несмотря на сложные погодные условия, ситуация на направлении остается контролируемой, хотя сам город почти полностью разрушен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!