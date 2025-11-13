Ситуация с логистикой очень тяжелая, оккупанты пытаются инфильтроваться: военный рассказал, что происходит на Покровском направлении

На Покровском направлении ситуация с логистикой остается крайне сложной. Большинство путей передвижения украинских военных оккупанты контролируют с помощью беспилотников, поэтому автотранспорт фактически потерял проходимость к позициям.

Бойцы ВСУ часть путей преодолевают пешком, или используют наземные роботизированные комплексы. Об этом в комментарии СМИ рассказал пилот батальона беспилотников "Шершней Довбуша" 68 ОЕБр с позывным Гусь.

"Уже не первый день и не первую неделю ситуация с логистикой очень тяжелая, потому что враг дронами контролирует ее фактически, почти полностью. На машине, например, заехать туда, куда нужно, давно невозможно. Решается этот вопрос по разному", – сообщил пилот.

Кроме беспилотников оккупанты используют артиллерию, которая постоянно атакует определенные территории и "пристреляна" по отдельным точкам. Россияне пытаются "разрезать" украинские боевые порядки на инфильтроваться. Гусь отмечает, что оккупанты накапливают собственные силы на севере, вблизи железной дороги и логистических маршрутов.

"Это северо-запад, то есть Гришино, северо-восток, район многоэтажек, промзона соседнего Мирнограда, села Ровно. То есть они, не закрепляясь так серьезно, пробуют инфильтроваться как можно дальше на север и разрезать боевые порядки наши", – добавил военный.

Ранее OBOZ.UA сообщал:

– Часть своей военной техники и личного состава с Херсонского и Запорожского направлений российские оккупанты перебрасывают в район Покровска (Донецкая область). Потребность пополнять свои силы таким образом свидетельствует о значительных потерях ВС РФ на Покровском направлении.

– Россия начала масштабную стратегическую наступательную операцию в районе Покровска, пытаясь прорвать оборону, окружить город и перерезать пути снабжения ВСУ. Для этого враг перебросил на это направление 150 тысяч личного состава.

