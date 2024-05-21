'Ситуация сложная': Зеленский высказался о ситуации на фронте и объяснил, почему Украина не бьет по РФ западным оружием

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте остается сложной, ведь противник продолжает наступать на разных участках фронта. В то же время глава государства подчеркнул, что обстановку на Харьковщине удалось стабилизировать, но неделю назад ситуация была сложнее.

По его словам, оккупанты делают акцент на применении дальнобойного вооружения, а также активно продолжают применять на фронте авиабомбы. Однако Украина пока не получила разрешения наносить удары по РФ западным оружием. Об этом Зеленский рассказал в интервью Reuters.

Президент заявил, что оккупанты атакуют в Донецкой области больше и чаше, чем на Харьковщине. Но из-за того, что новая волна вторжения РФ в Харьковской области стала неожиданностью для многих стран, все внимание приковано именно к этому региону.

"Сейчас ситуация на фронте сложная, потому что новая волна российского наступления началась на Харьковском направлении. Очень мощная волна идет на Донбассе. Недавно я общался с журналистами, сказал, что никто даже не замечает, что именно на востоке Украины, на Кураховском, Покровском направлении боев больше, чем на Харьковском. Но неожиданная волна для сообществ разных стран привела к тому, что все видят фокус и видят, чем это все закончится", – сказал Зеленский.

Вместе с тем президент сказал, что ситуация на Харьковщине контролируемая, но неделю назад там было намного сложнее. По словам Зеленского, в момент пересечения границы российские оккупанты применили мощные системы радиоэлектронной борьбы, что вызвало проблемы со связью между бригадами. Также враг активно применял дальнобойную артиллерию, ракеты С-300 и огромное количество авиабомб.

Зеленский добавил, что Украина пока не обладает таким дальнобойным оружием, как Россия. Более того, партнеры до сих пор не разрешили наносить удары по территории РФ с помощью западного вооружения.

"Дальнобойности такого оружия, как у россиян, у нас пока нет. Ну и, если честно, мы никогда не использовали западное оружие по территории России, потому что не имеем на это акцептирования. Мы не можем рисковать всем объемом оружия, не можем рисковать санкционной политикой против России, не хотим рисковать деньгами и не хотим доводить до этого. Да, мы ведем переговоры с партнерами, чтобы мы могли применять по скоплению техники Российской Федерации. Мы бы хотели применять дальнобойные возможности западного образца. Пока позитива в этом направлении у нас нет", – объяснил Зеленский.

Напомним, председатель комитета по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции Жан-Луи Бурланж требует, чтобы его страна изменила свою доктрину и больше не запрещала Украине наносить удары по России.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе поездки в Киев также сообщил, что Вашингтон не против ударов Украины по территории РФ в принципе, но уклонился от прямого ответа на вопрос, можно ли ВСУ применять американское оружие.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале мая после визита в Киев глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон не против использования Украиной британского оружия по территории РФ. По его словам, Киев имеет на это право – "так же, как Россия наносит удары по Украине".

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