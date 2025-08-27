Сказали бить палкой: оккупант высмеял российское 'чудо-средство' против украинского дрона 'Баба Яга'. Видео

Российский оккупант высмеял новое "чудо-средство" против украинского беспилотника "Баба Яга". Им оказалась обычная палка, которая по словам захватчиков, должна защитить пехоту от атак.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Юрий Бутусов. По его словам, "нового убийцу" украинских БПЛА изобрели военные 80-го десантно-штурмового полка ВС РФ.

"Мы изобрели нового убийцу Бабы Яги. Я е**л на**й наше командование, бл*дь! Сказали: палкой х**рьте Бабу Ягу, чтобы она пехоту не кошмарила", – рассказал российский военнослужащий.

Что известно о дроне "Баба Яга"

Большой беспилотник Vampire, который оккупанты прозвали "Бабой Ягой" является настоящим ночным кошмаром для захватчиков. БПЛА работают только в темное время суток и сбрасывают большое количество боеприпасов. Днем применять этот беспилотник сложно: из-за значительного веса при полной нагрузке он может подниматься лишь на несколько десятков метров, а его низкая скорость и громкий двигатель делают полет заметным.

Вместе с тем операторы отмечают высокую точность дрона, надежную радиосвязь и наличие тепловизора. Аппарат оснащен инфракрасной камерой и способен одновременно сбрасывать до четырех боеприпасов на вражескую технику, делая это с высокой точностью. Также возможна установка боеголовки массой до 15 кг.

Дрон работает автономно. Операторы задают координаты, после чего он летит к цели, осуществляет удар и самостоятельно возвращается. Обычно его обслуживает команда из трех человек – командира, пилота и бомбардировщика.

Технические характеристики дрона

Тяжелый беспилотник, входящий в Армию дронов, оборудован шестью винтами, таким же числом креплений для боеприпасов и несколькими аккумуляторами. Он способен поднимать до 20 кг взрывчатки.

Основные параметры:

скорость – до 40 км/ч с полной нагрузкой и до 80 км/ч без нее;

высота полета – до 400 м;

дальность полета – 10 км;

дальность связи – 6 км;

продолжительность полета – 37 минут без нагрузки и 23 минуты с весом 10 кг.

В боевых условиях, особенно ночью, "Баба Яга" эффективно уничтожает живую силу, склады и технику российских оккупантов.

Напомним, военнослужащие батальона беспилотных авиационных систем Pentagon 225-го отдельного штурмового полка ВСУ с помощью FPV-дрона уничтожили северокорейский 140-мм миномет М-182 на фронте в Сумской области.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 августа дроны Службы безопасности Украины уничтожили два вражеских склада боеприпасов в Луганской области. "Хлопок" произошел в н.п. Белокуракино, на месте поражения возник сильный пожар. БПЛА по меньшей мере семь раз попали по территории складов.

