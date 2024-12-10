СМИ заявили, что Россия способна производить ежемесячно 25 баллистических ракет 'Орешник': в ЦПД опровергли

В СМИ недавно распространили информацию о том, что РФ способна производить якобы до 25 ракет "Орешник" ежемесячно, что составляет около 300 единиц в год. Однако Центр противодействия дезинформации (ЦПД) опроверг соответствующую информацию.

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Соответствующие данные о производственных мощностях российской промышленности сообщили в Military Watch Magazine, ссылаясь якобы на данные Главного управления разведки МО Украины. Однако руководитель ЦПИ Андрей Коваленко сообщил, что эта информация не соответствует действительности.

"Информация о способности России производить 25 ракет "Орешник" в месяц не соответствует действительности. Издание, через которое распространена данная дезинформация на англоязычное пространство, является своеобразной прокладкой для легитимизации выгодной для РФ информации и дальнейшего ее распространения", – отметил Коваленко.

По его словам, из-за санкций в России значительно замедлилось производство высокотехнологичных ракет. Они активно производят ракеты, например Х-101 или "Калибр", накапливая их за счет интенсивного использования дронов-камикадзе "Шахед". Однако производство более сложных ракет, таких как "Кинжал", ограничено единичными выпусками.

Что касается ракеты "Орешник", ее производство нуждается в еще более технологических процессах, поэтому заявления о массовом производстве этой МБР являются умышленной дезинформацией. Коваленко подчеркнул, что цель такой пропаганды — распространение страха в западных странах.

Ранее исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло высказал мнение в интервью OBOZ.UA, что главный союзник Украины, Соединенные Штаты должны изменить подход, который до сих пор применялся в войне. Одним из элементов такой новой стратегии может стать размещение в Украине неядерных стратегических ракет средней дальности Tomahawk. Это может служить ответом на удар России по Днепру ракетой подобного класса "Орешник" и одновременно усилить обороноспособность Украины.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил российского диктатора Владимира Путина разместить на территории страны российскую ракетную систему "Орешник". По его словам, Беларусь очень беспокоит ситуация в Западной Европе, особенно вблизи границ со стороны Польши и Литвы.