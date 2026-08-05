Сколько дронов оккупанты будут запускать на линии соприкосновения в Украине ежедневно: в Нацгвардии назвали цифру

В настоящее времяроссийские войска ежедневно задействуют на линии соприкосновения до 10 тысяч беспилотников. Одновременно растет и интенсивность авиационных ударов.

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Это создает дополнительную угрозу как для украинских военных, так и для мирного населения. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире телеканала "Мы – Украина".

Если ещё примерно полгода назад российские войска использовали около 3,5–5 тысяч дронов в сутки, то сейчас общее количество таких беспилотников, применяемых по всей линии боевого столкновения, достигает 10 тысяч.

Кроме того, противник продолжает активно использовать авиацию. Только за последние сутки, по данным Нацгвардии, российские войска нанесли более 80 авиаударов.

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"И мы также наблюдаем большое количество авиаударов. При этом количество кассетных бомб, сбрасываемых самолетами, также возросло — за последние сутки было более 80 авиаударов и свыше 250 кассетных бомб по позициям и прифронтовым населенным пунктам. И это та угроза, с которой не только военные пытаются справиться, но и страдают мирные жители", — заявил представитель Национальной гвардии Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Генеральный штаб ВСУ подвел итоги ситуации на фронте за июль 2026 года. В прошлом месяце российская армия установила новый рекорд по количеству примененных управляемых авиационных бомб, а среднесуточное количество боевых столкновений превысило 250.

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