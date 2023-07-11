Сколько граждан ЕС поддерживают предоставление военной помощи Украине: результаты соцопроса

Почти две трети граждан ЕС выражают свою поддержку военной помощи Киеву. Так, в среднем, 64% жителей Европейского Союза согласны с поставкой военной техники Украине союзом.

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Стоит отметить, что среди всех мер поддержки Украины и давления на Российскую Федерацию, военная помощь наименее популярна, и распределение поддержки между странами достаточно разнообразно. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник, 10 июля, в социологическом исследовании "Евробарометр", сообщает "Немецкая волна".

Финансирование закупок и поставок вооружений Киеву является наименее популярным мероприятием, которое принимает Европейский Союз в контексте полномасштабного российского вторжения в Украину. Однако даже в этой сфере уровень поддержки достаточно высок, поскольку в среднем 64% граждан ЕС соглашаются с такой политикой.

В этом вопросе мнения жителей разных стран Евросоюза значительно расходятся. Наименьший уровень поддержки поставок оружия Украине на европейские средства наблюдается в Болгарии (30%), Кипре (36%) и Словакии (37%). Кроме того, самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Швеции (93%), Португалии (90%), Финляндии и Дании (89%). В Германии уровень поддержки ниже среднего и составляет 62%.

Наиболее решительная поддержка со стороны населения Евросоюза в контексте российской агрессии в Украине получает гуманитарная помощь для людей, пострадавших от войны – с ней согласны 88% граждан ЕС. Принятие беженцев поддерживают 86% опрошенных, а финансовую поддержку Украине поддерживают 75% граждан Евросоюза.

Что касается санкционных мер против РФ, они несколько менее популярны. Экономические санкции поддерживают 72% населения ЕС, а запрет на вещание в ЕС российских государственных СМИ, таких как "Спутник" и RT, поддерживает 66% опрошенных.

Кроме того, 82% респондентов считают, что Европейский Союз должен как можно быстрее снизить свою зависимость от российских источников энергии. Зимой политику поддерживали 84% опрошенных.

В общем, 56% респондентов удовлетворены реакцией ЕС на российское вторжение в Украину, а 54% удовлетворены реакцией своей страны.

В период с 31 мая по 21 июня опрос "Евробарометр" был проведен в 27 странах Европейского Союза, и в нем приняли участие 26 425 граждан ЕС. Это исследование, которое существует с 1974 года, используется Европейской комиссией, Европарламентом и другими институтами и агентствами ЕС для мониторинга общественного мнения по вопросам, касающимся Европейского Союза, а также отношение к политическим и общественным темам.

Напомним, что в субботу, 8 июля, на 500-й день российской войны в Украине в Евросоюзе заверили, что будут продолжать оказывать помощь нашей стране в борьбе с агрессией РФ. Там подчеркнули, что наш народ достойно стоит за свою свободу.

Также сообщалось, что с июня 2023 года страна-агрессор начала терять гораздо больше офицеров, особенно старшего звена, на войне против Украины.

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