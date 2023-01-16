Сколько и какое оружие получила Украина с момента полномасштабного вторжения РФ: в Bloomberg озвучили цифры

Союзники Украины предоставили более 4000 единиц бронетехники, артиллерийских систем, самолетов и других вооружений, чтобы помочь Силам обороны в борьбе с Россией. Ныне же самые могущественные страны-члены НАТО посылают еще больше оружия: после нескольких месяцев осторожности Британия заявила о предоставлении Киеву одних из самых мощных основных боевых натовских танков Challenger 2.

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Издание Bloomberg назвало ряд основных систем, которые Украина получила от партнеров, проанализировав данные нидерландского портала Oryx, а также объявления союзников. Отмечается, что цифры являются приблизительными и не могут быть независимо проверены журналистами, могут включать системы, которые были заложены в пакет помощи, но их так и не доставили, а также те, что уже отправлены, но не обнародованы.

Танки

Отмечается, что Украине передали 410 танков эпохи СССР, доставленных членами НАТО в страны бывшего советского блока, включая Польшу, Чехию и Словению.

Тем временем Британия обязалась направить в Украину Challenger 2 – это первый раз, когда западная страна предоставит Киеву современные основные боевые танки для борьбы с российскими войсками. Некоторые СМИ сообщили, что 12 будут отправлены как минимум двумя партиями, хотя британское правительство не подтвердило это количество. Польша обязалась создать "роту" боевых танков Leopard 2 немецкого производства, если другие союзники по НАТО возьмут на себя аналогичное обязательство.

В США и Германии продолжаются дискуссии о том, могут ли они также отправить Украине основные боевые танки.Кроме того, представители западных оборонных ведомств встречаются 20 января на авиабазе Рамштайн в Германии, где они, вероятно, обсудят отправку ВСУ дополнительных танков. До сих пор они были обеспокоены тем, что это может спровоцировать ответную реакцию со стороны России.

Бронетехника/БМП

Всего 300, в том числе 250 БМП советской разработки из бывших стран СССР доставили Киеву, пишет Bloomberg.

На прошлой неделе Франция объявила, что поставит неустановленное количество колесных бронемашин AMX-10RC. А США и Германия пообещали 50 и 40 боевых машин Bradley и Marder соответственно.

"БМП могут перевозить войска и обеспечивать непосредственную поддержку атаки, в том числе против танков врага. Американский генерал в отставке Дэвид Перкинс сказал, что это будет "больше, чем ровня" Т-72, которые составляют основную часть танкового парка РФ", – говорится в материале.

Бронетранспортеры

По данным издания, 1100 БТР получила Украина от партнеров, в том числе 300 M113 и 250 M117. Более 160 M113 американского производства пришли из семи других стран, включая Британию, Литву, Австралию, Германию, Данию, Португалию и Испанию.

Также ВСУ передали несколько сотен других транспортных средств, в том числе бронированные лечебные центры. В отличие от боевых машин пехоты, БТР могут перевозить войска на поле боя, но они имеют более легкое вооружение, например, крупнокалиберные пулеметы, которые в основном используются для самообороны.

Машины с противоминной защитой

Отмечается, что таких было всего около 925, включая 440 американских M1224 MaxxPro, 90 австралийских Bushmaster и несколько британских Wolfhound и Mastiff.Эти автомобили похожи на БТР, но имеют специально скошенный корпус для защиты пассажиров от мин и самодельных взрывных устройств.

Пехотные мобильные машины

"Украина получила более 1540, в том числе 1250 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств американского производства – Humvees. Эти колесные бронетранспортеры, как правило, бронированные, перевозят солдат по полю боя в атакующих, разведывательных и патрульных целях", – говорится в статье.

Артиллерия

Киеву передали 300 буксируемых гаубиц, из них более 210 155-мм M777 и 72 105-мм гаубицы из США. Кроме того, пишут журналисты, было 400+ единиц самоходной артиллерии, в том числе 180 под заказ. Из них более 20 155-мм гаубиц из Великобритании и по 18 из Польши, Германии и США.

Ракетные установки

Отмечается, что всего Украина получила 95 единиц такого вооружения. В частности, 38 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS производства американской компании Lockheed Martin. Также аналитики указывают на 40+ единиц 122-мм реактивных систем залпового огня советской эпохи из Польши и Чехии.

"Одно из самых мощных вооружений для Украины HIMARS позволяет наносить точные удары с большой дальности. Украина использовала их в основном для уничтожения российских складов боеприпасов и пунктов управления, а также пунктов сбора войск", – пишет Bloomberg.

Противовоздушные системы:

– 37 немецких самоходных танков Gepard;

– восемь ракетных батарей NASAMS американского производства;

– одна американская и одна немецкая ракетная батарея Patriot;

– шесть ракетных комплексов "Стрела-10М" из Чехии;

– шесть Stormer HVM из Великобритании;

– несколько других зенитно-ракетных комплексов из Словакии, Германии, Испании, Франции и Польши.

Авиация:

– 14 штурмовиков Су-25 были закуплены в Болгарии странами НАТО и доставлены в Украину;

– четыре Су-25 из Северной Македонии;

– 20 вертолетов Ми-17 российского производства, изначально предназначенных для Афганистана и прежде переданных в дар США;

– 11 вертолетов советской разработки из Чехии, Словакии и Латвии;

– три британских вертолета Westland Sea Kings;

– шесть вертолетов серии Ка российского производства из Португалии;

– более 30 дронов Bayraktar TB2 из Турции, плюс по одному из Литвы и Польши;

– сотни барражирующих боеприпасов Switchblade от США;

– 415 разведывательных дронов.

Ракеты большой дальности

"Никто не согласился с запросом Киева на армейский тактический ракетный комплекс большой дальности, известный как ATACAMS, который может поражать цели на гораздо больших расстояниях, чем HIMARS. Некоторые западные официальные лица выразили озабоченность по поводу предоставления украинским силам большего потенциала для нанесения ударов по целям в глубине России, поскольку это может привести к прямой конфронтации с Москвой", – пояснили в Bloomberg.

По данным издания, другое переданное Украине вооружение включает ракеты, которые могут быть использованы против радаров, кораблей и надводных целей врага, а также средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные плавсредства, радиолокационное оборудование и другие системы.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может рассчитывать на увеличение поставок тяжелого вооружения от западных стран в ближайшее время. Это важно, поскольку сейчас идет решающая фаза войны.

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