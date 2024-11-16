Сколько километров от Купянска до Харькова и есть ли угроза масштабного наступления РФ. Карта с объяснением

Российские войска продолжают боевые действия на Купянском направлении. В начале осени они подошли к Купянску на расстояние до 5 км, а недавно совершили попытку прорваться в город.

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От Купянска до Харькова – около 90 км по прямой, из райцентра еще 15 октября начата обязательная эвакуация гражданского населения. Поэтому сверхважным вопросом сейчас остается, решится ли Россия на масштабное наступление на Харьковщине и не ждет ли Купянск судьба Авдеевки, Бахмута или других разрушенных дотла оккупантами украинских городов.

Бои за Купянск: что происходит вблизи города сейчас

13 ноября российские войска совершили попытку прорыва в Купянск. По данным украинского Генштаба, атаку они начали около 14.30. Штурмовали четырьмя волнами с применением около 15 единиц техники, в том числе танков, ББМ и установки разминирования УР-77.

При этом оккупанты совершили очередное военное преступление: часть захватчиков переоделась в форму украинских Вооруженных сил, что является грубым нарушением законов и правил ведения войны и строго запрещено соответствующими конвенциями.

Уловки, к которым прибегли россияне, им не помогли: вражескую технику практически всю украинские воины ликвидировали, уничтожена также значительная часть российских штурмовиков. В Генштабе уверяют, что город остается под контролем украинских сил.

После того повторить самоубийственную "вылазку" россиянам не хватает духа. Как констатировал в эфире телемарафона начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, попыток зайти в город оккупанты больше не предпринимали.

"Нет, не было (повторных штурмов. – Ред.). Это, я так понимаю, враг пытался неожиданно захватить, зайти в тыл, получил достойный отпор и таких попыток уже не делает, понимая, что будет уничтожен", – отметил глава Куп. МВА.

При этом захватчики продолжают беспощадно обстреливать город: по Купянску летят вражеские КАБы, его враг накрывает огнем из артиллерии и РСЗО.

"Трудно, потому что врага очень много, живой силы, техники и тому подобное", – сказал Беседин.

С севера захватчики подобрались к Купянску на расстояние чуть более 3 км, от позиций врага на юге до города – около 15 км.

Неудивительно, что остро встал вопрос защиты гражданского населения Купянска. Харьковская областная администрация еще 15 октября объявила об обязательной эвакуации жителей Купянска и трех прилегающих к городу громад. Ситуация в городе, который непрерывно обстреливается врагом, осложняется еще и тем, что в Купянске невозможно обеспечить проведение отопительного сезона, предоставление электроэнергии и гуманитарной помощи.

Первоочередная цель россиян на Купянском направлении

Несмотря на желание захватить Купянск, откуда в свое время украинские воины выгнали российские войска, на Купянском направлении первоочередной для россиян является другая цель. Для реализации своего замысла им нужно разрезать украинский плацдарм на левом берегу реки Оскол, рассказал в комментарии Forbes командир первой ударной роты батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Антон "Бандерас" Шмагайло.

Чтобы этого добиться, захватчики атакуют украинские силы по трем направлениям: с севера, юга и востока. А эпицентром штурмовых усилий врага стало село Кругляковка к югу от Купянска.

Частично этой цели российским войскам удалось добиться. Как рассказал тому же изданию начальник секции подготовки 1-й президентской бригады оперативного назначения НГУ "Буревий" Юрий Обиход, в Кругляковку смогла прорваться группа вражеской бронетехники, оставившая в селе российских пехотинцев.

"Сейчас пехотинцы Сил обороны пытаются восстановить утраченный и закрыть вопрос этого якобы прорыва. Затруднения есть, но пока не критичны", – отметил Обиход.

Применение россиянами бронетехники на Купянском направлении вообще явление достаточно обыденное. Там действует первая танковая армия РФ, в составе которой насчитывается три танковых дивизии. Так что российские штурмы с применением 4-6 единиц бронетехники на направлении проходят регулярно.

Военные отмечают, что при атаках российские оккупанты преимущественно придерживаются одной и той же тактики. Сначала – "прощупывают" украинскую оборону пехотными группами. В случае если оккупантам удалось захватить пару позиций – происходит механизированный накат, когда до 6 единиц техники отвлекают внимание, а через некоторое время выдвигается новая бронеколонна численностью до 10 единиц техники.

Формируется колонна тоже примерно одинаково: во главе – хорошо защищенный танк с минным тралом, обычно Т-80. Он "пробивает" дорогу для БМП или МТЛБ с пехотой, которые идут следом.

При этом со временем российская бронетехника все лучше адаптируется к активному применению по направлению FPV-дронов. Россияне практически все свои танки обшивают металлическими листами, сверху устанавливают дополнительные резиновые чехлы и увешивают таким количеством РЭБ, что для их питания приходится устанавливать на танк дополнительный генератор.

Так что поразить танк с такой защитой гораздо сложнее. Хотя украинские операторы не перестают искать новые уязвимости вражеской "брони" – и находят их.

Могут ли россияне оккупировать Купянск и как удержать город

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, сейчас приоритетным для врага является захват Курахово и Покровска в Донецкой области, а не Купянск. Впрочем, вплотную в райцентр захватчики могут подобраться уже до конца текущего года, а в 2025-м уже продолжить попытки его оккупации.

Командир первой ударной роты батальона БпАК "Ахиллес" Шмагайло считает вероятной потерю еще в 2024 году левобережной части Купянская и важного железнодорожного узла Купянск-Узловой. Правда, для этого россиянам придется увеличить ресурсы на захват данной территории и использовать свое преимущество в бронетехнике, артиллерии и авиации.

Однако при таком сценарии Россия не сможет использовать железнодорожный узел для своей военной логистики, если не сумеет отбросить украинские силы еще как минимум на 20 км от железной дороги.

Как бы там ни было, пока обсуждать такой сценарий рано: на Купянском направлении продолжаются бои.

По мнению украинских военных, россияне стремятся захватить левый берег от Купянска до Боровой, ведь это позволит им наступать в направлении Лимана и Славянска без необходимости форсировать Оскол, подвергаясь огромным потерям живой силы и техники.

И даже если Россия решится на масштабное наступление на направлении, Силы обороны имеют возможность удержать Купянский плацдарм. По мнению полковника Обихода, важную роль в этом будет играть подкрепление, в том числе беспилотниками.

"Тогда можно держаться всю зиму. Дождаться, когда техники у россиян станет меньше, и продумать контратаки", – подытожил он.

Напомним, ранее Федоренко рассказал, как отражали вражескую атаку на Купянск и удалось ли зачистить врага. Командир батальона "Ахиллес" рассказал, что для проведения штурмовых действий враг попытался воспользоваться погодными условиями, в частности густым туманом, чтобы остаться незамеченным.

Однако украинские воины вовремя обнаружили захватчиков и предотвратили попытку продвижения.